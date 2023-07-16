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下架跳票政黨 716是起點

聯合報／ 張漢平／榮民（高雄市）
時代力量前立委黃國昌、網紅「館長陳之漢」舉辦「公平正義救台灣」活動，於今天下午2時到下午5時在總統府前凱道遊行，昨晚在凱道旁已放置許多路障與三角錐，準備進行交通管制。記者林伯東／攝影
時代力量前立委黃國昌、網紅「館長陳之漢」舉辦「公平正義救台灣」活動，於今天下午2時到下午5時在總統府前凱道遊行，昨晚在凱道旁已放置許多路障與三角錐，準備進行交通管制。記者林伯東／攝影

今天的七一六上凱道「公平正義救台灣」行動，是網紅館長陳之漢和前立委黃國昌針對蔡英文政府失信於人民的「居住正義」及「司法改革」選舉承諾，舉辦的一場凱道大型活動，藍、白總統參選人和鴻海前董事長郭台銘都將共襄盛舉。因為陳、黃兩位都曾經是力挺綠營的盟友，如今卻反目劍指當權者，因此格外引發社會關注。

蔡政府當年選舉時承諾興建廿萬戶社會住宅卻跳票，加上不斷提升的高房價、高租金，使得大多數年輕朋友看不到未來生活的希望，進一步導致不敢結婚、不敢生育，想要建立幸福小家庭的夢想破滅了。另一方面，原冀盼司法改革能為社會帶來更好的生活環境，但前總統陳水扁保外就醫後，多次遊走法律邊緣，卻無法可管；死刑犯刻意延緩不執行，對受害家屬更是二度傷害；還有近日發生殺警案受刑人獲准到外役監等，皆可證實蔡政府司法改革的空話，人民又豈能不上街頭大聲抗議？

其實仔細想想，蔡政府主政時期豈止僅有前述兩項承諾失信於人民。試問，我們的國防力量有更精壯嗎？我們的邦交國有更穩固嗎？經濟發展有更好嗎？社會有更安定和諧嗎？國家安全更有保障嗎？老百姓的生活有更幸福嗎？答案幾乎都是否定的，不是嗎？

面對失能的政府，人民都必須共同控訴：政府撕毀對人民的承諾，居住不正義斷送年輕人成家立業的夢想；譴責：口號式的司法改革，造成黑道猖獗，詐騙橫行的社會不安現象；批判：政府的執政傲慢，未能苦民所苦，又將國家帶到瀕臨戰爭邊緣的險境；同時也要歌頌：七一六挺身而出的男女老少朋友，願意勇於向不負責任的政府大聲抗議怒吼。

既然當下的政府無能力、也不願意改革或改變，那廣大人民絕對不能永遠當輸家，我們必須連手起來一搏，讓國家的改變成為必然，而此時機點就在二○二四大選投票日。期盼七一六是大家開始一起努力，下架「只有選舉，沒有人民」、「只要權力，治國無方」政黨的攻擊發起時間點。

司法改革

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