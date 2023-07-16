二戰後因國際環境和特殊歷史而形成的分裂國家，主要特色即在憲法上主權涵蓋的領土和人民大於實際統治權範圍，而有理想我和現實我的並存。我國在國家分裂三十二年後完成民主化改革，即參考德國涵蓋分裂現狀與統一未來的憲法模式，在憲法本文外加上為「國家統一前」的統治權範圍所訂的增修條文。

此一國家結構調整的共識形成於修憲前的國是會議，由來自全國選區的第一屆國代通過修憲完成。因此本來應該很清楚的國籍問題，因為憲法增修條文把「我們人民」做了二分，而與非處於分裂狀態的其他國家有明顯不同。但別人可以不懂，自始參與國是會議與七次修憲的當前執政黨不能假裝沒這件事，更不要說前述統一、分裂、主權、統治權等都已是植入我國憲法和法律的明確概念，幾經政黨輪替沒有絲毫改動！

最近法院先後有陸民請求國賠案與台民戶籍被註銷案的判決引發關注。前案兩審都不把來自大陸的公共設施受害人解釋成有可能排除國賠請求權的「外國人」，法理非常清楚。令人驚異的是，行政院在三審判決前竟發布檢討法務部等機關有關大陸地區人民保有中華民國國籍函釋的通函，還有立委在臉書要脅法官爾後如若仍採不同見解就是「個人意識形態有問題，必須接受民眾的批判，司法院也須進行教育訓練、統一解釋」！大法官已一再強調依憲法獨立審判的法官不受行政部門見解拘束，現在的執政黨可以惡形惡狀到這地步，司法院已經不能不說話了。

後案無關國籍，而是戶籍出了問題，一位台灣地區人民被發現在大陸地區設戶籍，依兩岸條例規定其台灣的戶籍登記遭註銷，相關權利原則上也隨之消滅。案經訴願及行政訴訟都被駁回，當事人已聲請憲法法庭審查，是否受理還未可知，已有憲法、國際法學者從憲法保障的居住遷徙自由，及大法官曾解釋肯認的國民返鄉權、參政權等觀點，撰文認為確有不小的憲法疑慮。

分裂國家的兩個政治實體如無相關協議，在國家統一前除國民身分外，可否同時保有兩政治實體成員的身分，並主張各相關權利，自應視其個別憲法而定。憲法增修條文第十一條未做規定，不表示立法者有無限的裁量空間。大法官曾以六一八號解釋認定有關取得台灣戶籍未滿十年者擔任公務員仍受限制的規定尚不違憲，我參與的七一二號解釋則認定收養大陸地區人民為養子女的限制違憲，皆可說明。兩岸條例對於雙重戶籍採原則禁止，僅保留「經有關機關認有特殊考量必要」的例外，這個規定當然也只能按憲法精神來審查。

我國憲法從原來的動員戡亂轉向收縮統治權範圍，很明顯已不再把國家統一當成絕對的誡命，如果為了實現國家統一目標而嚴重妨礙台灣地區自由民主體制的運作，顯然得不償失。此所以六一八號解釋以分治對立來概括此一憲法上的國家狀態，並對人民服公職權的差別待遇基於體制保護的考量認定尚未違憲。同理有關戶籍得喪制度的憲法界線，也不能不把兩政治實體的規模差距及體制對立的程度納入考量，以近年大陸社經體制離自由民主愈來愈遠來看，恐怕很難認定對雙重戶籍採原則禁止的規定違憲。

回顧兩案，最正面的就是法官依法依憲獨立審判，對政治保持色盲。最難忍受的就是執政黨帶頭違憲違法，視法治如無物，甚至要把政治語言和意識形態強加於司法。我真的不知道退此一步，台灣堅持的自由民主憲政秩序到底還有什麼實質意義？戰禍若終不可避，又有多少人願為這樣日漸扭曲的體制捐出第一滴血？（作者為國立政治大學講座教授）