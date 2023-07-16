主場還憂被洗腦 台沒自信

馬前總統邀陸生來台交流，昨天終於順利抵台進行。兩岸學生青年交流本該獲得全力支持，然而從過去到日前的「放行」後都有雜音出現，不外乎就是稱這些經過中共挑選的陸生是統戰工具，來台就是要進行統戰等，好似只要是大陸人，不管來台與否，只要跟台灣有所接觸或關係，都是在統戰一樣。

其實，台灣做為主場，不應該是由我們來「解放」他們嗎？當我們在這片土地上高歌自由民主的美好時，怎麼會害怕陸生踏上台灣後不僅感受不到，還會迫不及待要統戰台灣呢？

這就是台灣人的不自信了，總有人擔心去趟大陸就會被洗腦；總有人擔心大陸人來台都是統戰。我們都沒有一點信心去否決這些事情嗎？兩岸青年本就對彼此既熟悉又陌生，知曉對方的存在和網路上的言論，然而雙方並沒有真實的互動並了解彼此真正的想法，以至於大部分的人對對方可能都存有誤會。

當親自到過中國大陸，會發現大陸青年有著自信，有了這股底氣，他們更有力的讚賞、宣揚，並以中華文化引以為傲，隨時歡迎台灣人過去參訪交流；反觀台灣呢？自我認同分崩離析，對自我文化沒有想法，更別說許多人對於大陸來的一切都有高度的抗拒感，深怕一不小心就是統戰陷阱。

這是台灣人的不自信，不相信自己能「解放」他們，認為自己會被用語和食物影響，不相信自己的文化跟一直以來的價值可以抵擋得住，不相信台灣的美好會讓陸生感動，更重要的是，不再相信交流對話可以解決誤會，增進友誼。