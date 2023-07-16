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警誤抓少年 怎能輕罰
日前，彰化縣警溪湖分局埔鹽警方在執行探尋轄內非法移工勤務時，發生把一名十七歲少年誤當逃逸移工的烏龍事件，少年臉部因而受傷縫了十七針；稍後警方雖有表示不捨與不忍，並將處理和解事宜，但也不能如此就算了！
據了解，少年利用暑假期間在秧苗場工作，那天工作完騎腳踏車返家途中，突然被一輛轎車攔下，車內人迅速下車抓他，少年一時不知所措，邊跑邊呼喊救命，因他以為對方是壞人，就在圍捕過程中，少年的臉撞上耕耘機送醫縫十七針。
事件爆發後，彰化警方緊急滅火，對當天帶隊所長記一申誡，宣稱調查清楚後會再做最後處理。民眾則希望切勿僅輕罰，畢竟警方看到人長得黑就抓人，或有種族歧視之嫌；且抓人時也未出示證件，可說目無法紀！再者，警方為了求工作績效即違法逮捕，且是為了移民署業務，期盼監察院能介入糾正彈劾！
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