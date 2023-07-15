白飯之亂 後真相時代的「正義」

一場免費白飯吃不飽爭議，讓北科大學生槓上熱炒店，在Google狂刷一整排一星負評。熱炒店老闆投訴媒體，欲引輿論力量抵制學生的網路公審。原本雙方都以為能站在制高點，看著大水淹過金山寺，沒想到媒體和網路力量交互作用，讓大水反向沖垮自己的龍王廟。現在，兩敗俱傷的雙方想收手，但看戲的不肯罷休還想續攤。在紛擾的事件背後，網路素養問題反而少人關心。

在「後真相時代」，每個人都覺得自己看到的是真相，但其實是「各自解讀的真相」、「各自判斷的真相」和「社群化的真相」。部分網路媒體為了吸引點閱率，刻意誇大新聞標題和內容，讓它盡量達到「令人髮指」的地步。網路閱聽眾經常看到一則新聞或爆料就開始「炸鍋」，各式負評、留言，如潮水湧向被指控方。但這些內容，可能只是部分真相或部分事實，它容易造成網路使用者誤判且誤傷當事人。

去年十一月的炸物店老闆「咆哮」唐寶寶事件，一開始被披露，大量網路負面留言多指向炸物店老闆「沒有良心」、「欺負唐寶寶」。唐寶寶的母親後來在社區發宣傳單，炸物店老闆疑似壓力過大自殘送醫，負面留言開始大量轉向攻擊唐寶寶的母親：「要把人逼死妳才甘心」？

所以，「鄉民的正義」傾向於同情「損失最大的那一方」或「最慘的人」。白飯事件的熱炒店老闆一宣布無限期停業，網路負面留言開始轉往北科大學生：「把人逼到倒店、員工失業，你們高興了嗎？」部分媒體也以看熱鬧心態加碼報導：「熱炒店老闆放大絕」、「熱炒店就是想讓學生死」。

所謂「鄉民正義」有幾個特性：一、容易被煽動；二、容易一窩蜂；三、容易改變立場，都說明「鄉民正義」的淺碟及多變。它可以快速匯聚強大壓力，成為攻擊對手的利器，但如果操作過當或意圖被人看穿後，「鄉民正義」也容易失控反噬操弄者。

為了避免讓自己成為盲目的網路力量，網路使用者應該有基本的網路素養：當第一時間在網路上看到「令人髮指」的新聞或訊息時，不要立刻憑直覺留言。你可以先問自己三件事：一、這是假訊息嗎？二、它是否只是部分真相？三、有其他不同意見嗎？釐清這些疑點後再留言不遲。因此，除了媒體素養，網路素養同樣也是未來政府教育大眾重要的施政方針。