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防治性騷 國家有重責

聯合報／ 王如玄／華夏社會公益協會理事長（台北市）

行政院提出性騷擾防治三法修正案，但引起民團對修法內容的質疑。民間提出的修法版本，重點在國家擔起性騷防治責任，國家責任不僅是將加重懲罰行為人，或者一個空泛的被害人扶助保護寫入法條就可以，對於發生在各場域的性騷事件，重要的是防患未然。

民團訴求國家應有整體的性騷防治計畫及責任入法，主管機關應訂定性騷防治、教育宣導及輔導計畫，協助雇主辦理性別平等教育、設置性騷申訴專責單位、人員與訓練及受僱者保護、性騷擾行為人輔導等。更重要的是，政府應與時俱進建立「旁觀者介入」機制。

國際#MeToo運動後，美國康乃狄克州、紐約、芝加哥等城市也陸續頒布新法，要求職場雇主每年施行包含旁觀者介入在內的性騷防治培訓。包含步驟一：中斷性騷過程、破壞當事人對峙局面。步驟二：警告可能涉及性騷的加害者，可於當下温和的提醒，或事後明示或暗示對方行為不恰當。步驟三：關心被害人，表達同一陣線的態度。因被害人不敢申訴常是囿於旁人眼光，旁觀者介入或可阻止性騷事件發生，當被害人知道自己不再是一個人對抗職場性騷，並搭配對雇主違法報復禁止規定者加倍裁罰規定，才能有效杜絕職場性騷。

再者，強化雇主職場性騷防治意識，協助雇主改善不友善環境及調查性騷事件，亦是政府責任。民團訴求將雇主性騷防治及被害人申訴指引入法，且賦予工會在性騷防治的角色，唯有將指引入法，提升其法律效力，並讓社會大眾監督政府對性騷防治工作是否有心落實。而隨著各類型勞動型態及環境的不同，對於性騷高風險行職業，例如「藝術、娛樂及休閒服務業」、「醫療保健及社會工作服務業」及家內勞動者（例如看護移工）應特別明定，讓勞動者亦得辨識其所處勞動環境的性騷風險，並讓被害人據以提出救濟保護。對非受僱者但實際從事勞動者的被害人，例如演藝圈，勞動部亦應主動關懷，提供保護扶助措施。

性騷事件之調查並非容易，不僅是法規適用，對於性別敏感度、當事人詢問技巧、性騷成立與否之判斷，以及雇主是否確實採取有效糾正及補救措施，必須藉重調查專業人才。民團提出的建立性騷調查人才庫，並對調查人員資格遴選、訓練、考核、淘汰等應注意事項訂定辦法，以避免對被害人二度傷害之訴求，也應明確入法。另建立專家入場輔導機制，才是真正改善職場性騷環境的方法，因為雇主保護員工友善工作環境之責任不可推卸，亦不可替代，輔導協助雇主逐步學習如何採取立即有效補正措施，並能預防不再有性騷事件發生，不然政府所謂有效、友善、可信賴性的修法只是空談。

法律的落實執行，亦須給與第一線地方主管機關人力及經費支持，包山包海修法容易，但若中央不能扛起整體性騷防治責任，建置完善的通報、統計、調查及服務資源系統，或過於細瑣規範致地方政府無所適從，修法將成災難。

性別平等法律的修訂過程是社會教育的一環，政府應藉此修法機會扛起應負的國家責任，不容有所怠惰。

職場

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