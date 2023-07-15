侯郭見面 藍應更團結

在一波三折中折騰了兩個月後，侯友宜與郭台銘終於在台東的一場餐宴上見面了，雖然互動不是很多，不過還是兩次握手言談；儘管不能盡如人意，但至少對兩人破冰言合及對國民黨選舉整合跨出了一步，應可讓侯友宜選情逐步加溫。

餐宴中兩人互相敬酒之際，郭台銘還向侯說「好久不見」，這句話是多麼窩心與體貼，顯示兩個人就像多年好朋友，二月未見，一旦見面就相見如故舊般；一般升斗小民朋友間久違後再重逢，何嘗不也是如此心思？

由此可見，選舉是一時的，朋友情誼才是長久。那些挑撥離間、操弄郭侯不合之言論或謠傳，乃至於稍見兩人小小隔閡即見縫插針之攻訐都可休矣！蔡政府執政以來，荒謬離譜的政策可說罄竹難書，導致民怨沸騰。在民心思變下，多數人莫不企盼下架民進黨。在此民氣可用之氛圍下，藍營支持者見侯郭會這一場景，應該要更加團結及堅定不移才是，至於全民面對政黨輪替，則更應要有共同的強烈意識。