謝謝夏日在戶外工作的人

連日酷熱，近午出門，巷弄裡重畫停車格線，施工人員戴帽、長袖、長褲護身，仍頻頻拭汗，只能默默祝福他們早點完工。

台灣夏日漫長，社會運轉卻不可能因為高溫暫歇。上周日晚間在社區公園，跟著銀髮族做拉筋健身操，見到遠方有人在掃落葉，起先以為是熱心社區民眾，但體操結束繞著公園散步，才發現掃落葉者是專業人士，旁有插滿各式掃把的推車，上面放著一大袋掃好的落葉，在人們倡議周休三日的年代，竟有人辛勤地在周日夜晚掃公園。

初時推論：是為了避開白天高溫，改在夜晚掃地，忍不住打去公園路燈工程管理處圓山公園管理所詢問，才明白所有公園的清潔都是委外，承包公司表示：負責社區公園的清潔人員做事非常認真，往往傍晚六、七點就開始掃地，周休二日依然維護環境。

落葉並不好掃，三十分鐘的拉筋健身操結束，清潔人員仍在同一個區塊努力，管理所的負責人員表示：前陣子大雨過後，潮濕的土壤和落葉更難輕易掃動。

在這個網路為訊息主流的世界，連周末夜晚在公園休憩椅乘涼的人們，都不約而同在滑手機，同時卻有人盡責的掃著地；在這個意見不合、視角迴異，就訴諸網路討公道的世界，有人只是默默掃著地，做好分內工作。

平日在近午出門搭公車時，看到路邊的公共垃圾桶旁，擺了一袋掃好的落葉，在絕對沒有冷氣的戶外，謝謝你；在高溫中工作的人們，在假期中、夏夜掃地的你，謝謝你們不分寒暑，守護城市。