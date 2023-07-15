好好一盤局，被國民黨玩成這般模樣，換不換侯，已無關緊要，侯友宜被自己人醜化，很難選了，要換誰？無論郭台銘或韓國瑜一樣會輸。

郭和韓為什麼也會輸？中立選民會認為取而代之的人，是透過政變、踏著自己人血跡取得候選資格，正當性存疑，投不下去；另提名的這個人還是原來個人的基本盤，沒有擴大票基的能力，甚至連侯支持者都會出走到柯文哲那邊，兩人無論是誰另被提名，要贏？等太陽從西邊出來吧。

韓國瑜聰明，從不表態對候選人的位置有興趣，二○二○年大選，韓國瑜得票五五二萬票，蔡英文得八一七萬票，輸了超過二六○萬票，韓國瑜若會贏，早在當年就贏了。二○一八年掀起的韓流，風靡全台，在高雄市長也漂亮幹掉民進黨貴公子陳其邁，但大選還是輸；落選後被罷免，從此閒雲野鶴，三年下來並沒有重大作為可擴大二○二○年票基，原有的韓流恐怕已經退散另投懷抱，現在會喊「以韓換侯」的只有極少數圈內取暖的狂熱分子。

再提一個題外話，國民黨到現在還在吃韓國瑜豆腐，台北市第五選區是國民黨艱困區，居然動腦筋到韓冰頭上，先不說選不選得上，即使選上也未必是好事；何況對當權者而言，無論立委、部長、議員都是衛生紙，需要時備用，不需要擺一旁，更狠的是幫主子擦完屁股後，用過即丟；早年有位本省籍漁民團體代表的立法委員，原先有幾十艘漁船，幾屆下來，賣漁船玩選舉，最後漁船賣光了，國民黨也不提名他了，這不是衛生紙是什麼？花自己的錢，幫別人鞏固政權。

郭台銘現在興頭上，一副勢在必得的樣子，朱立倫沒有提名他，除了民調與國民黨內部評比輸掉外，很可能是郭台銘在中國經商太久，異地討生活，官商糾葛還會少嗎？在民進黨的「百官行述」資料庫中應有大堆把柄等著他，只要被提名，就一件件拿出來凌遲，然後回到抗中保台老路，民進黨就等著勝選。

第一時間，國民黨若提名郭台銘，或可一搏，中國關係也有時間可以自我揭露慢慢解釋，但到九月大選逼近，選民腦袋一被塑型，就講也講不清；事不關心、關心則亂，郭老闆一生精明，可要想清楚，營商固然不會順風順水，但輸了尚可另謀補救，但二○二四年若輸得難看，成了臨老入花叢，可是一世英明付之流水。

國民黨無論如何都要撐住侯友宜，不只是面子，也是裡子，另提他人，本省籍黨員可會寒心，離心離德，國民黨變成外省黨，從此散場。

但侯友宜怎麼選下去？

套句《金剛經》的話，「應無所住而生其心」，只要不以當選為住（目標），就可找回真正的侯友宜，不必糾結是否道歉、如何道歉，三年前這個態度，三年後因選舉再來道歉這個態度不對，韓國瑜會埋單、選民會接受嗎？也不必要身段軟、頭要低，侯友宜是刑警是漢子，幹嘛要軟要低，幾次選舉選民接受這樣的侯友宜，這次選舉刻意調整人設，有用嗎？

無所住生其心，拋開人設找回自己，不必道歉也不要矯虛身段，以揭弊替代人設，以在野角色一件件算民進黨七年多的帳，即使二○二四選輸了，侯友宜仍然是一條鐵錚錚的漢子，更何況，置之死地或許可以重生。