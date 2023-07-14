停止獵巫 重拾親師信任

新北市板橋區幼兒園餵藥案偵結，包括園長、老師均不起訴，這無疑是給了新北市政府、侯友宜市長及國民黨打了一劑強心針，侯友宜的民調未來能否奮起，尚未可知。整件事從原本的羅生門至如今漸趨明朗，政治力干擾才是整起事件的元凶，讓人想起了中古世紀歐洲的獵巫事件。

女巫早些是為人祈禱、驅魔、趕鬼、鎮邪，有時替人接生、處理家務等，都是有經驗年齡稍長的人，又稱「巫婆」。但在十六世紀教皇主教大於一切、又處在男性沙文主義下，巫婆遭受極大威脅，當時的歐洲，只要是「可疑」的女人就可被稱作「巫婆」，下場多是處死。

幼兒園的老師，可以說幾乎每位都是有合格幼教資格且出發點都是愛孩子的，當中十之八九都是女性，也可稱為「保母」。此次的餵藥事件，從一開始綠營綠媒撿到槍，到後來證明是烏龍一場，損失的不是國民黨或侯友宜，而是相對弱勢的「幼教老師」族群，他們被貼標籤，或媒體渲染，或輿論鋪蓋，等於是遭遇「獵巫」式的對待。

也許，現在有些家長送小孩到學校心裡還是會毛毛的，覺得「女巫」老師會餵藥給小孩吃，這恐懼的標籤想必不是一時半刻可以抹殺掉的。政府有絕對的義務捍衛幼兒園教師清白，不是事情過了就雲淡風輕；除了道歉，更重要的是重拾家長與教師的信任關係，將「女巫」標籤撕除，更讓所有對幼兒教育有憧憬的年輕朋友們不致失落。