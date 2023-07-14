AIT擬擴建 綠想兩面光反留笑柄

外交部對美國在台協會擴建的立場欠周延，僅派事務協調委員會對外，似有意規避主事者統籌協調之責，在此之前應先統合政府部門意見。

據外交部發言人的說法，本案「仍在研議階段」，將「配合」並協助北市府辦理意見徵詢；財政部國產署表示，外交部規畫將此案國有土地變更為機關用地，涉及外交部主管外交業務，尊重並「配合」依法辦理；台北市長蔣萬安表示，土地百分之九十六都屬於中央國產署，北市府只有百分之三點八的地，一切規畫「尊重」中央決定。

除外交部，各機關僅是「配合並尊重」，蔡政府想要滿足美方需求，然內部步調不一，顯示行政機關的卸責。是以，本案成也是外交部；不成，則歸咎於民意。蔡政府意欲兩面光的手法，徒留笑柄。

目前我駐美代表處位於華盛頓特區威斯康辛大道，當年卡特政府片面宣布與我斷交，限令我大使館遷出特區；我駐外人員忍辱負重，於特區外圍租用馬里蘭州一處舊大樓，以「北美事務協調委員會」名義對外，持續執行使領館業務、服務僑民。美國國務院和警方則對我機構及人員毫無任何保護措施，即使曾遭示威和抗議，甚至被破壞辦公處所，亦作壁上觀。

其後，經當時錢復代表的溝通和努力，代表處始遷回特區內；但美方仍對代表處有許多規定，不准大樓懸掛國旗，從外觀不得出現國旗或國家標示，美方也不設置警察崗哨等。諸多不合理限制，我方只能全盤接受。前蘇聯當局在華府新建的大使館，其中一棟大樓位於山坡地制高點，有監聽大華府地區無線電疑慮；美國務院斷然禁其使用至今，莫斯科亦對美大使館採取相對報復措施，美俄並未因此而交惡，對等而已。

外交應本平等互惠原則，我駐美代表處占地甚小、已不敷使用，若干組處單位分散各地。設若日後有擴建或遷建需求，美國國務院能否迅即邀各部會署配合，或仍以美國第一、美國優先為考量？不無疑慮。且華府對台北的溫度始終定位「民間性質」，交流的冷或熱程度都由華府定調，其官方立場並未因我政黨輪替有所改變，台北當局不得不察。