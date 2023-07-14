法國動亂 我們學到什麼？

筆者剛從旅遊法國回台，目睹「自由、平等、博愛」理念的地區遭受社會暴動之苦到底怎麼了？法國人浪漫，如薰衣草田綿延天際、精緻化妝品與配飾迷人。經過法國大革命的洗禮，法國邁向民主，還捐贈自由女神像給美國。

筆者在小鎮，拿著報紙頭版火光沖天的聳動報導詢問當地人，他們認為媒體誇大。在大城市波爾多，維安警察擋住旅遊團員，筆者與其聊天時，他們友善且幽默。

少年奈爾無照駕駛，遭警盤查而逃跑卻被槍殺；法國總統馬克宏批警不當，卻遭警察工會說未審先判；馬克宏說三分之一被捕者「年輕或非常年輕」，社群媒體助長了騷亂和暴力事件，暴力電子遊戲又讓青少年「有樣學樣」。法國國家足球隊員懇請停止暴動：「許多隊友來自工人社區，我們對奈爾也悲傷，但暴力解決不了任何問題，現在是『哀悼、對話和重建』的時候。」

有人認為法國警察找碴、壓迫年輕人與有色人種，但其源頭呢？法國自由而湧進恐怖分子，二○一六年，恐怖分子駕著卡車衝撞人群，造成重大傷亡，以致於政府開始較為嚴格與頻繁的臨檢，導致民眾對於警察的反感。另外，言論自由認知不同，也導致悲劇，例如某巴黎雜誌社因嘲笑不同宗教而遭受槍擊，法國內政部長悲稱「若你不認同我們的言論自由信念，為何要移民來此？」

一個法國人遭警槍殺導致全國重傷，反觀去年台南兩警平白被砍死，卻全國平靜。若說法國人不滿族群積弊而乘機搗蛋，我國又比較文明嗎？

一九五一年，美國碼頭工人賀佛爾（Eric Hoffer）之名著《狂熱份子》，被奉為群眾運動現象的經典之作。最能燃起群眾運動熱情的柴火，是對現狀的不滿；群眾運動的能言善道者攻擊社會現狀，而使現狀威信盡失，也讓失望群眾振臂相迎。賀佛爾深受法哲蒙田影響，巴黎廣場上就矗立著蒙田雕像；旁邊另一雕像是孟德斯鳩，其《論法的精神》是「理性和自由的法典」。法國有幸，人才輩出，引領社會走向民主自由，那為何今日動輒得咎呢？

德裔美籍心理學家佛洛姆（Erich Fromm）在《逃離自由》書中提到，「自由讓人焦慮與無所適從，甚至於喪失安全感，而群眾運動正好可以填補這分空虛」。法國動亂因素多，但自由似易遭誤用，例如馬賽圖書館何辜？卻遭焚毀。馬克宏質疑社交媒體方便聚眾與犯罪，我們可以從法國動亂學到什麼呢？