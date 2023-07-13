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轉移外役監焦點 應給民進黨教訓

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
位於台南山上區的明德外役監，標榜沒有圍牆，環境優雅；但外役監遴選條件過寬，也變相成為權貴政要的養生所。記者劉學聖／攝影
位於台南山上區的明德外役監，標榜沒有圍牆，環境優雅；但外役監遴選條件過寬，也變相成為權貴政要的養生所。記者劉學聖／攝影

針對最近熱門的外役監問題，台北市議員徐巧芯說，二○二○年民進黨修法放寬外役監遴選標準，提案的立委統統都是高雄背景，也就是所謂的「高雄幫」。對此，被點名帶頭提案的民進黨立委許智傑表示，國民黨根本是「竹篙湊菜刀」、「把天花板跟樓地板混為一談」，是為了轉移過去藍營主導修法的焦點。

但是看到這樣的發展，不免卻讓人覺得轉移焦點的是民進黨；而這樣的問題如果再不改善，民進黨勢必重傷，直接影響到二○二四的選舉。

外役監議題，雖然二○一四年國民黨前立委廖正井就曾提出修法，放寬外役監的遴選到第三級重刑犯；而這些年來也陸續有些修正，例如二○二○年修法讓首次犯罪刑期在六個月以下者也有機會申請外役監；只是民進黨已完全執政七年多，外役監如今發生離譜事件，這樣的問題難道不是民進黨該完全負責的嗎？如果還要硬拗，那政黨輪替有什麼意義呢？如果這樣的轉移焦點不會受到懲罰，恐怕會變成一種常態，對台灣的民主政治是好事嗎？

更讓人氣憤的是，在有人提出檢討之後，民進黨還不當一回事；直到賴清德一發聲，民進黨才整個動了起來，甚至還有人提到要召開立法院臨時會來處理，這到底是什麼邏輯？這到底是一個怎麼樣的政黨？對於問題的回應永遠都是由上而下的，黨公職總是唯命是從，這不就是一個威權政黨嗎？這不是我們最不喜歡的政黨性格嗎？

當然，這樣的回應跟選舉接近是息息相關的，尤其在全民下架民進黨的聲浪愈來愈高之際，如果再有個風吹草動，難保不會像二○二二年選舉一樣發生骨牌效應，也難怪民進黨會如此緊張。只是如果沒有選舉，民進黨的態度又會如何？大概也是國人有興趣的話題。

指謫別人的最後會傷到自己，這次事件，民進黨又再次證明自己轉移焦點的能力是無與倫比的，如果選民無法給予教訓，最後受傷害的仍然是我們自己。也許二○二二年的教訓還不夠，我們只有期待二○二四年的結果，能還給台灣的民主一個乾淨空間，讓政治人物願意誠實面對自己與自己造成的問題。

民進黨

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