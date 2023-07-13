面對MeToo 司法院任重道遠

懲戒法院前院長被指控在任內性騷擾女性部屬，對此，司改會於十一日舉行記者會，質疑司法院處理不當。同日下午，司法院發出新聞稿，澄清其處理方式「與現行規定與未來修法方向並無違背」，但並未提出任何積極的改革方向或措施。在這樣的情況下，我擔憂這可能是向MeToo運動傳達出一種訊息，即司法只關心自身的行為是否違背程序法規，而並不真正關心性騷擾這個問題。

若司法機關不關心性騷擾問題，那民眾怎麼可能對向法院提出職場性騷擾的訴訟有信心呢？社會大眾對司法院的期待，當然不只是調查過程、處置方式是否「合法」而已。在本次事件的處理爭議之外，如果司法院真關心職場性騷擾問題，就應該表達其維護職場平等環境的立場，避免成為阻礙MeToo運動的障礙。以下是一些可以考慮的積極措施：

一、性騷擾事件的焦點在於權力關係。司法系統應全面檢視其內部不同職務間的權力與階級關係（例如職位上下與期別前後），並強化第三者監督權力濫用的「機制」，改變部分的日常運作方式。

二、性騷擾所造成的損害不僅僅在於逾越身體界線的那一刻，還包括由於組織內權力文化對受害者認知與知識建構的貶抑，以及由此產生的不公正認知和對當事者自我感覺的傷害。這些損害都應一併考量，並強化其他第三人的參與責任以及制度變革。

三、受害者最重要的是經驗被肯認，而不僅僅是行為人被合法退休或受到記過等懲戒。在這種情況下，司法院推行的「修復式司法」應該能派上用場。司法院應該要致力於發展「修復式司法」在性騷擾申訴案件的應用方式、條件及注意事項。

四、我們可以參考國外的司法體系進行制度反思，包括事前的預防措施、保密義務的重要例外、非正式的申訴程序、追蹤減輕騷擾的方法、以及落實法官倫理規範第廿六條法官對於其他法官不當行為的舉報義務。

五、性騷擾敵意環境的認定並非依賴當事者的主觀感受，而是任何理性之人在同樣情況下都會有的感受。司法院可以重申這一原則，積極矯正因社會權力不對等而產生對於受害者的誤解。

根據性別工作平等法第廿六條，作為雇主的司法院應對性騷擾行為（亦即性別歧視行為）負損害賠償責任。這意味著司法院應對內部職場敵意環境的存在勇於承擔責任。然而遺憾的是，此事件爆發後，司法並未採取上述的積極行動，反而讓有監督責任的高層晉升，這在外界看來已非中立。在調查期間，還讓人覺得他們在變相地支持被申訴人。

我們期待司法院承擔起應有的責任，積極面對這個問題，切勿為有損於人民對司法信賴的行為。呼籲司法院高層按照法官倫理規範第三條規定：「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為」來行事。今天若司法院對於其監督責任的疏忽沒有任何主動承擔的表示，只是將相關責任推給調查和懲處程序，這就誤解了近期MeToo運動的社會訊息，可能讓社會大眾誤解司法院只是採取消極的態度。

士不可以不弘毅，任重而道遠。司法院為台灣司法之首，司法院長官不可只是被動守法，應積極創造守護公平與正義精神的職場環境。任重而道遠，這是我們對司法院諸公的期待。