入學考測程度 無需殺手題

南韓教育部六月廿六日宣布重大教育政策，每年的大學入學考試題目將剔除課堂不會教的「殺手級」超難考題，因高中學生補習費用已造成家庭經濟壓力，尹錫悅政府盼能藉此解決南韓家庭沉重經濟壓力的窘境，同時表示剔除超難題型不等於降低難度，而是能重視適切的命題設計，達成公平競爭的目標。

對照南韓政府的宣示，省思台灣剛舉行的分科測驗試題，值得我們高中教師和大考中心命題委員參酌。

以剛考完的物理科試題而言，令教師和考生欣喜的是，試題閱讀量比去年減少，整體難度降低，加上以級分統計，不必分分計較，多少減輕學生升學壓力。今年的物理試題重視閱讀能力和基本概念的科學素養，計算分量少，增加難易度中等的試題，減少困難的題目，符合高中教師和學生家長的期待。

筆者建議，升學試題維持一定的難易度，最佳情況是整體難易度「中等」，同時取材貼近日常生活，結合生活時事和學術探究。例如今年的雜技表演者單手拋球題，測驗學生對拋體運動的概念；機車排氣管噪音問題以消音器聲音干涉的基本知識處理；夏天炎熱，避免將具有凸透鏡效果的老花眼鏡放在太陽光底下的汽車內，因為凸透鏡能匯聚光線引起火災。以這些生活話題融入命題題材，考生能將所學物理知識落實於生活中。

其次，建議升學試題無需艱深題目或繁雜計算題，而應著重科學閱讀素養，引導學生從文章中擷取訊息，理解題意。教師在有限的教學時數能著重傳授課綱基礎知識，並鼓勵學生多閱讀和思考媒體報導的科學時事新聞和相關資訊，例如日前聯合報報導泰坦號爆炸事件的科學概念，引導學生思索新聞中的物理等。

南韓教育部關注大考殺手級試題對學校教學和升學壓力的影響，斬釘截鐵改進入學命題難度，剔除「殺手級」考題，應是「民之所欲，常在我心」的同理。期盼台灣的學科能力測驗和分科測驗試題，也能同理經濟弱勢家庭的升學壓力，只要學生能在學校專注用心學習，在老師的諄諄教導下，獲得很好的升學成績，將是莘莘學子的福氣。