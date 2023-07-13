選總統 只能乞求上天有眼？

總統，可否天選？民主直選時代，居然還有遠古思想。看著候選人不把國家當國家，民眾也不知自己才是政府的頭家，不少中間族群不禁無力感嘆，「誰當總統可能是國運，命中注定」。

大家靜下心來看當前烏克蘭在戰火中的命運，再想想台灣今日在大國政治棋盤中的角色，以及政治人物眼中依舊「黨大於國」，難怪不少人把攸關國家命運的總統大選交給上蒼了！很無奈，只能乞求上蒼有足夠的智慧，替大家選出能帶給台灣好運的好總統。

今天的烏克蘭會是明天的台灣嗎？「草螟仔弄雞公」，大家耳熟能詳。比武力，台灣小，大陸大，以小事大以智，別天天像街頭小混混鬼叫，替大哥打架卻得自備武士刀，想買手槍又買不到，那就別惹有機關槍的黑道了。

打總統選戰打到出現「疑美論」，就可知道中華民國也罷、台灣也罷，想選總統的人都得去美國接受面試，就知道我們真的是活在「不是正常化的國家」。

台灣人少地小，又位居地緣政治要衝，還好老天給了四面環海緩衝著。對於當前國際政治的無情，我們應該學習新加坡格外警惕。而烏克蘭過去一年半的作為和命運是台灣的鏡子，得好好照照。

烏克蘭想加入北約，可以想見總統澤倫斯基會有多期待，但美國總統拜登說「還不是時候」。拜登的理由很冷酷，現在讓烏克蘭加入北約，意味北約將與俄國開戰。

別人的小孩死不完，精於算計的澤倫斯基應該後悔當初加入北約的如意算盤打錯了。拜登還有附加的條件呢！他說：「烏克蘭還必須達到其他條件，包括民主化和其他議題。」

更大的國際政治現實是，和拜登一樣立場的，還有德國總理蕭茲和法國總統馬克宏。澤倫斯基期待北約「找出適當的字眼」邀請烏克蘭加入，而這條路在可預見的未來看不到天光。「找出適當的字眼」何其諷刺？特別是它犧牲了百萬人的身家性命之後。

台灣兵役從原本四個月延長到一年，台灣領導人和民眾是否患了與烏克蘭同樣的毛病？北約開出的條件更值得台灣人民睜大眼看：俄烏戰爭必須先結束，北約才能把烏克蘭納為成員國。大白話是：勇敢的烏克蘭人繼續打吧！打贏了，再來談如何加入北約。

台灣兵役延到一年的背後，是否有同樣的規則？反過來思考，我們在兩岸真的沒有避戰的空間？大學學制三加一是唯一的選擇？降低兩岸關係緊張有那麼難嗎？真的一點方法都找不到？還是雙方情緒化對立造成的結果？

俄國文豪托爾斯泰說：「上天有眼，暫時不語。」請台灣的政治人物，仰望天空，看看人民吧！