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問題不在換侯，在黨內團結

聯合報／ 謝碧蓮／家庭主婦（台中市）
國民黨總統參選人侯友宜。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者黃仲裕／攝影

國民黨歷經紛擾，終於在五月中徵召現任新北市長侯友宜為該黨總統參選人。人選塵埃落定，關心該黨前途和提名人選的選民，好不容易吃下了一顆定心丸。

然而好景不長，隨著各項民調的落後，歹戲卻又接連上演。除了未獲提名的郭董仍然醞釀各種可能，試圖翻轉劣勢、尋求絕處逢生的參選戲碼之外，最大的看點莫過於黨內「換侯」的聲音持續不斷，甚且質疑當初的提名程序存在瑕疵；黨內大老之間是否真誠的支持或團結，亦屢遭選民質疑。讓我們持續見證一個百年大黨是如何淪落，最終恐將面臨選民鄙棄。

試想，若侯友宜在被徵召後，隨即在各方民調勇冠第一，會有這些換不換人的怪奇紛亂嗎？可能小雞們簇擁巴結、大老們居功沾光都來不及吧！這當然是最理想的狀態，事實卻非如此，現實總是很殘酷。

國父有言「同志仍須努力」，忘了嗎？

事實是國民黨已淪為在野黨許久，許多重要陣線、位置早已被拔除、或倒戈、或怠於經營、或僵化腐化，逐漸失去了這棵大樹生長茁壯最重要的根系—基層組織經營及民心召喚。雖然前次縣市長選戰打得亮麗，眾所皆知，這應只是疫情以來民進黨施政紊亂，短暫的民氣反映所致。

「莫等待、莫依賴，勝利絕不會從天上掉下來」。國民黨欠缺的是黨員無私無我的團結努力、深耕基層有如布道者的奉獻熱情和勇氣，以及面對國家前途的大是大非論述，和帶領國家進步繁榮的大政方針。若妄想換了人，從此就高枕無憂，這是何其幼稚、不負責任又投機的想法！

團結吧！努力吧！把高山打個洞、把海水鍊成金的豪情壯志到哪裡去了？選戰艱辛，民調低落也不會是問題，就怕喪失了努力的勇氣和破釜沈舟、衝鋒陷陣的靈魂，認不清該走的路。時間已不站在國民黨這邊，也沒有蹉跎的本錢，這個老態龍鍾的政黨是不是從此一蹶不振、再也無法翻轉執政？就看這場選戰了！

國民黨 民調

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