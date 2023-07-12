極端氣候下 勞動人權亟需政府重視

盛夏來襲，中央氣象局連日發出高溫警報，表明全台多處將出現超過卅六度高溫，相信國人都很有感。

異常酷熱的天氣，也引起世界氣象組織（WMO）的重視。七月四日，WMO宣布使太平洋海水與空氣變暖的聖嬰現象到來，加上人為引起的暖化效應，預估高溫、乾旱、局部強降雨等極端氣候將持續至二○二四年。

七月七日全球平均氣溫更創下攝氏十七點二四度的新紀錄，比前次強聖嬰年二○一六年八月十六日的十六點九四度紀錄，還要高出○點三度。相比之下，廿世紀的全球平均氣溫百年平均值（一九○一至二○○○）僅十三點九度，增溫幅度之快，迫使近期WMO頻繁發出通告，提醒世界，極端氣候將是新常態的殘酷事實。

持續的高溫，除了溫度調節能力較差的高齡、稚齡人口，獨居長者、獨居身心障礙者及街友外，易受熱危害的高危險族群—戶外勞動者，更是首當其衝。國際勞工組織（ILO）「熱壓力對生產力和體面工作的影響」報告推估，到二○三○年，熱壓力將造成台灣農業、建築部門各一點八五％、製造業○點六％的工時減少，相當於每年減少四點九萬個全職工作者的生產力；高溫造成的熱壓力，更會加劇勞動環境中的不平等，讓高齡、身心障礙與婦女更為弱勢。

為此，ILO建議政府、雇主與勞工，可透過一、監管和行為改變：例如提高勞動標準、建築技術規範、經濟轉型、改變工時段、工人輪換、適當防護具、勞工間的高溫通報互助群；二、基礎設施和技術提升：例如氣候智慧城市規畫、熱浪預警系統、空調補助與通風、戶外遮陽與飲用水系統、提高機械化程度；以及三、能力建設：例如現代農業技術培訓、熱浪應變計畫、風險評估、解熱知識共享、勞工間意見回饋與回應等三個層面進行氣候調適。

然而，傳統的勞動調適多半偏重有固定場所、雇主的勞動者，例如勞動部「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」與職業安全衛生相關法規等等，但極端氣候衝擊不僅限於高溫，調適之對象、範圍與做法，牽涉之層面，亦非僅限於勞動部業務。

在國發會二○五○淨零公正轉型關鍵戰略下，勞動部協辦之氣候人權議題，範疇除了要擴大至非典型勞動者外，也要注意高溫之外，諸如局部強降雨等極端氣候衝擊，更積極與健康、建管、農業部門整合，從勞權擴大至氣候人權，以降低極端氣候所帶來之「健康衝擊與隱藏社會成本」，這些社會調適工作，亟需政府重視。