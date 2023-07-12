逐大位 應有完整國政論述

二○二四總統大選主要政黨提名參選人皆已到位。目前較意外的發展，就是國民黨參選人侯友宜本有很高的民意支持度，哪知近期聲望嚴重下墜，致在三位總統參選人中民調屈居第三。國民黨在這次大選本有很好的機會，卻因某些「錯失」而陷入困境，主要原因乃至今尚無完整的國政論述。三黨競逐總統大位者，本該早有完整的國政藍圖，但現在的參選人完全是即興思維，欠缺長久的國政規畫。以下簡要論析國家未來四年的國政發展取向：

第一、國家終極發展是統一抑或不統一。國民黨在此應該最容易得分，結果卻似乎相反；侯友宜應該知道其支持度低的原因之一，就是對統一或不統一的政策取向有所閃躲。民進黨因長久主張「不統一」，所以賴清德在這一命題亦只能鞏固基本盤；反而柯文哲的「兩岸一家親」由坐三搶進二，可能還有一呢！

第二、未來義務役是四個月抑或一年。儘管每個人都說「愛國至上」，但年輕人不希望當兵；尤其制度由二年縮短至四個月後，再回頭當一年兵，究竟對強化國防自衛力量有多少助益？烏克蘭戰爭是一面鏡子。唯有和平才是真正的贏家，兩岸之間沒有「戰爭」的犧牲條件。侯友宜的最新主張是正確的。

第三、爭取選票是要大撒幣抑或看守公帑。民進黨看到柯文哲來勢洶洶，頗有坐二搶一的機會，竟然連月來大撒幣討好年輕選民與首投族，行政院、教育部更配合得天衣無縫。對大學生學費減免或補助，就大學生個人減輕負擔而言固然是利多，但就高等教育發展卻是杯水車薪。大學院校正面臨生源不濟才是根本難題，如果政府不能開放陸生，大學院校的師生比必然大幅提高，但學校卻苦無財源以發展教育，教育投資難道不是政府的責任？侯友宜、柯文哲何不就教育投資提出巨型計畫，才是「大撒幣」的最明理規畫。

第四、能源政策固在強化綠能，卻不能為綠能而無所不為。民進黨政府「二○二五非核家園」的規畫，可說已完全跳票。核能問題侯友宜已吃到苦頭，其機會在於能否科學論述；核安固然正確，但核安與核廢如何有合宜而均衡的分析，卻也是侯友宜當下的矛盾所在。核能是綠能的一部分，完全排除核能絕不可行。太陽能、風電如果傷農害漁，造成民生物資的匱乏，則是不智之舉。太陽能絕非萬能，白天發電、晚間卻不發電的生意，怎可大肆倡導？

第五、參選人應有一套石破天驚的發展計畫以振奮人心。連戰當年在擔任行政院長伊始，即宣布實施全民健保，雖對連戰二度參選總統未有實質助益，但健保制度對於台灣民眾卻是實質受益；國民黨執政時期的成就，全民健保絕對是主要項目之一。如能規畫出如同全民健保一樣偉大的國政計畫，相信二○二四大選必然勝選在握。

三位參選人理應知道台灣目前的困境何在？中華民國的前途何在？應藉此機會積極規畫，創造歷史新頁。