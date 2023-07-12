科技．人文聯合講座／應勉勵大學發展適合學生的教材

最近我常常看到有些大學教授在發牢騷，因為他們發現很多大學生相當不用功，上課打瞌睡或者玩手機。我們也不能否認這種事實的存在，但是我認為我們應該研究一下，為什麼會發生這種事情？

首先，我們應該注意到我國的大學數量相當之多，很少國家有這麼多大學的。大學數量少，進大學就是一件很困難的事，因此大學生往往也就是所謂的菁英分子。我是在民國四十六年進大學的，回想起來，當時台北只有台大、師大和政大，台中有東海大學，台南有成功大學。全國只有五所大學，大家可以想像得到當時學生的程度。

大學的數目很少，會引起學生為了進大學而拚命用功，這當然不是一個好的現象。我國普設大學，其目的是希望減少高中生的升學壓力，但是大學的數目太多，也就引起很多大學收不到程度高的學生。

我國還有一個問題，那就是將很多專科學校改制成科技大學，但是我們並沒有使得科技大學和大學有很大的區別。相當多科技大學的教授畢業於一般大學，當年念書時所用的教科書是英文的，但是他們所教的學生，英文程度卻又不夠好。看不懂教科書，很多學生因此無法認真地念書。對教授而言，他們的感覺是學生不用功。

我們不該只一味責怪大學生不用功，而應該面對現實。很多大學教育假設學生都是菁英分子，目前這個假設是不存在的，我們不可能走回過去，只能夠勇敢地將課程適合學生的程度。

教育部必須鼓勵學校，根據學生的程度發展出各種大學教科書，以使得大學教育不至於白費。以外文系來說，在過去，大學外文系所招收的學生在基本文法上是絕對沒有問題的。可是現在情況不同了，外文系必須注意學生能否寫出文法正確的句子。

再以電子學為例，我國頂尖大學電機系所用的電子學教科書都是厚厚一大本的原文書，程度不夠好的學生絕對不可能讀懂這種電子學的，因此很多大學的電機系應該發展出適合學生讀的電子學課本。在我看來，電子學應該強調實作。

辦好教育必須重視學生的程度，廣設大學以及將專科學校改制成科技大學，都沒有注意到學生的程度問題。目前的情況對教育界是一個挑戰，教育部應該接受這個挑戰，勉勵大學發展出適合各種不同學生程度的大學教材，使得所有大學生不論程度高低，都能在大學中增加學識，提高自己的競爭力。

（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）