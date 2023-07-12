外役監除了修法 更應該排除人治

殺警案重犯易寶宏竟可服外役監，除了幾名有意參選總統者痛批，更引起社會議論。對此，當然是外役監條例修法草案得快速通過以作為改革手段，但真正會讓國人對外役監用特權服刑眼光看待，可能並不是外役監大環境，而是就算外役監遴選有一定標準，仍是充滿了政治考量和人治空間，這才是外役監最受詬病之所在。

先前有名不肖法官胡景彬服外役監，整個過程便讓人懷疑其間因人考量；而服過外役監的政客，除了前總統陳水扁外，非常讓人看出法務部「用心良苦」，不分黨派一律「有事弟子服其勞」，傅崐萁、顏清標、陳哲男、吳乃仁…等都往外役監送。若真有法律平等，那何以讓人民感覺服外役監者，往往是有權、有錢或是政治人物特別易受到垂青？

能到外役監服刑都是要達到一定標準，才可參加評估考核；法務部本當對此建立起教化功能，但何以核可到外役的受刑人，仍發生逃跑情事？這不就是證明可以移送外役上有很大的人為下手空間，還有一而再的看走眼，這樣的外役監作業又豈會因修法後便能改善？這才是國人在評論外役監新聞時，未能思考到的法令難逃人為扭曲的盲點。

一○九年十二月，監察院曾就外役監二年內逃跑十二起受刑人一事，對法務部展開調查，也查核了外役監審查公平性，但是又如何呢？從監院質疑外役監審查有問題，到送一名殺警重犯在外役監過「好日子」，再到鬧出去年外役逃跑的林信吾在台南殺雙警案，這個問題早超出殺警凶手不該移送外役監，而是外役監是否已成了無辜人民隨時可能遇上的黑道健身房。

外役監審查中最該改革和透明之處，在於遴選委員人選，早該有超過半數的外部人選，包括犯罪被害人組織、義務律師或警界組織。同樣的，外役監的設施更不該有大小眼，有如住到另類五星飯店套房、過著田園生活，其他人則依標準服勞動。現在賴清德喊「該停就停」，那在阿扁在台中監獄服刑，獄方給予扁「總統級」禮遇，享有二百多坪醫療專區，有七位醫護，大小家電俱全外加跑步機時，怎麼不喊出口呢？看來外役監當成正義呼喊，也是看人而論。