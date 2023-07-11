留不住醫護 廣設醫院人力哪來

近來護理師與兒科醫師人力荒浮上檯面。根據衛福部照護司統計，去年護理師總離職率為十二％，達近十年新高。整體而言，台灣各行業的薪資漲幅難以企及物價，而醫事人員的薪資，近年更幾乎沒有隨著通膨而調漲，幾乎都在原地打平，甚至更低。

如最近有報導台北區健保點值剩下○點七六，形同砍掉醫療人員四分之一收入。醫療之支出占比ＧＤＰ約六％，低於日韓等ＯＥＣＤ國家之時，恐難以負擔得起高齡社會的需求與醫護的生計。健保診所醫師給病人健保醫療，收入卻一直打折，彷彿懲罰到自己，諸多診所轉而推銷自費醫療。

近來醫院評鑑，醫護除了在臨床業務繁忙之餘，又要應付上級壓力與評審委員，而醫院也須關床以符合護病比；許多醫院因人力不足關床，使急診病人必須久候等床。除了評鑑，諸多獎項比賽更讓醫護人員忙於非醫療相關事務；公衛護理師還需包辦衛生所內出納、會計、達成各類篩檢目標數以及各種文書作業，讓繁忙工作雪上加霜，基層護理師更易被壓力壓得喘不過氣。

人力方面，近來數據顯示，護理師執業率不到六成，執業年齡僅六點五年。醫師方面，胸腔科、感染科、兒科等科別招生始終不順利。然而另一方面卻看到，廣開醫學系公費生前往五大科及偏鄉，廣開學士後護理系且增加國考次數，台灣也正如火如荼新設醫院；現有許多病床因缺人關床，不禁令人擔憂新設的許多大醫院人力如何補齊？

且新醫院更誘發諸多醫療需求，在健保總額調升緩慢的情況下，恐進一步惡化健保點值的下調，醫護更難以調薪；廣招生源，卻不思考如何留住人力，宛如飲鴆止渴。護理師畢業累積一些經驗後就因為就業環境不佳而離職，醫學中心兒科等重點科別醫師，勞力與報酬不成正比遂前往診所，然後政府再因為人力缺口廣開生源，宛如緣木求魚。而醫學中心無法留住有經驗的醫護服務，更惡化重症醫療照護。

柯文哲曾形容健保是「用社會保險的錢，做社會福利的事」。台灣醫療雖然便宜又有品質，然而若醫護人員長期無法受到政府實際的補貼與重視，仍會因士氣打擊導致人才流失，進而影響民眾醫療品質。

筆者上Google評論查看，一般餐廳和按摩店等，都很少低於四顆星評價，然而台灣醫院卻反而鮮少超過四顆星，對醫院或醫護人員的負面評價比比皆是。「醫療是服務業嗎？」常常是醫護人員好奇的話題；醫療過於廉價，醫護又需同理心且提供全人醫療等服務，容易遭受道德綁架，醫病都難以彼此滿意。

閣揆陳建仁在視察長照大樓表示：「照顧老人就是照顧我們的未來」。期許執政黨別忘記醫護也需要被照顧，別再以一句「做功德」回應了！