若能降兩岸緊張 青年何須3+1

新北市長、國民黨徵召總統參選人侯友宜日前提出對兵役制度看法，在國內引發議論，還聞因美方關切而澄清說明。筆者觀察，侯友宜實際上是更清楚闡述他對台美關係、兩岸關係、資源分配的看法。

首先，侯友宜擔任警官期間，身先士卒多場前線槍戰與談判，深知後方有強大火力支持的重要性。相同地，在國家安全與國防方面，加強與友邦聯合訓練、增強自我防衛能力、務實採購軍備，皆是台美雙方共同關切的重點。美國為我國最堅實的盟邦，且美國在台協會主席羅森伯格、台北辦事處處長孫曉雅與侯友宜有多次見面與私下溝通的紀錄，美國不致因受限電視專訪時間而無法詳述即予苛責。

其次，兵役制度操之在我，役期縮短為四個月的前提是兩岸和平與穩定，若非兩岸關係惡化至兵凶戰危，我國可以把兵役制度設計得更完善後，再確實執行。侯友宜當選後若能妥善恢復與北京的溝通，降低兩岸軍事緊張，減少誤判機率，實屬美、中、台三方之福。美國國務卿布林肯訪陸後，提「美中兩國在激烈的競爭下，需要密切的溝通」，我國何嘗不是呢？

再次，兵役延長一年距今只剩數月就要急就章上路，試問相關訓練內容要領、營舍後勤配套真的都已經準備好了嗎？另外，自我防衛能力除透過繼續對美採購軍備外，還需加強國人與國軍保衛中華民國的愛國心與榮譽感，並非透過學費、納稅人的稅金收買。目前政府提出的補貼、大撒幣措施，試圖用錢收買人心，但卻培養不出軍魂。軍魂與榮譽才能長久守護中華民國。

最後，美國支持台灣加強自我防衛能力，而非支持民進黨政府急就章式讓青年上戰場，甚至大四就可能要上戰場。筆者任教於大專院校，三年畢業學生實屬資優卻稀少，或多或少得犧牲社交、戀愛與培養人際關係的機會，更遑論參加出國交換學生的良機。男性同學若選三＋一，所獲補貼、薪餉等對女性同學並非公平，加上系所排開課如何因應三＋一的男女有別，讓校方與師生都陷入困境，侯友宜反對三＋一不無道理。

在少子化、募兵不易的現狀下，有效提升訓練義務役內容、培養捍衛中華民國的榮譽感與軍魂，遠比役期長短更加重要。