聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南茶葉去了哪裡？

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、文大教授（台北市）
檢警赴福氣茶葉公司搜索，查扣混充成台灣茶葉販賣的越南茶葉高達1535公斤。記者曾健祐／翻攝
檢警赴福氣茶葉公司搜索，查扣混充成台灣茶葉販賣的越南茶葉高達1535公斤。記者曾健祐／翻攝

您喜歡喝茶嗎？您買的台灣茶真的是「台灣茶」嗎？南投地檢署指出，歐姓業者購買越南茶葉，再放入標示大禹嶺、梨山、天池、杉林溪、阿里山等地的包裝袋，透過網路平台銷售，使消費者誤信購買台灣高山茶，業者被以販賣虛偽標記商品、食品安全衛生管理法等罪起訴。

看到此新聞憂喜參半，喜的是政府終於出手管理「台灣高山茶」亂象；憂的是這只是冰山一角，政府會只有五分鐘熱度嗎？消費者權益真能夠確保？

筆者任監察委員時，曾與楊美鈴委員共同調查，發現國內每年約有二萬五千公噸的進口茶葉，其中七十四％為越南進口；但是許多消費者反應市面上看不到販售越南茶，即要求主管機關加強監管，但把關依然不足，依南投地檢署起訴內容，可見目前有待加強把關之事項如下：

一、茶葉標示不實的問題：業者以越南茶葉放入標示大禹嶺、梨山、阿里山等包裝袋，內容物與外包裝標示不符，相關單位以往很少進行稽查，業者即有僥倖心理，消費者常被當成冤大頭。

二、網路購物平台管理問題：目前網路購物平台亂象叢生，不少銷售茶葉的平台，看到銷售人員穿著清涼的衣服，販售時自稱是「台灣高山茶」，但是主管機關很少稽查茶葉來源為何？品質是否符合衛生標準？卻都消費者自求多福。

南投縣竹山鎮陳姓茶農，曾以越南茶葉報名參加竹山鎭農會舉辦的「杉林溪春茶競賽」，經評鑑後竟獲得「二朵花」獎項，可知越南茶無所不在，問題已經很嚴重，政府應該有所作為。

消費者很想了解，每年進口那麼多的越南茶葉，到底去了哪裡？消費者不知道，政府主管機關不可以也不知道！

越南茶葉冒充台灣茶問題，正本清源之道在於了解越南茶葉去向，並要求落實標示；其次加強稽查並提高罰則，方能確保消費者權益。

茶葉 越南 主管

延伸閱讀

越南學生要為媽媽開服裝店 攻讀兩碩士學位

這啥狀況？越南女大生將轎車借給同鄉 擦撞遇到警察全跑光

溫州台青創業創新成果展 300台青台商與會

BLACKPINK捲南海九段線爭議 演唱會主辦單位向越南致歉

相關新聞

黑箱爭議修法難解 外役監該存在嗎

殺警受刑人服外役監，引發社會議論。雖法務部指出，此申請案是二○二二年三月通過，並非在去年八月外役監逃犯殺害雙警案之後，惟...

蒼生為念 請郭台銘懸崖勒馬

台灣總統大選「三腳督」的局面原已形成，但郭台銘仍在積極運作，不無可能獨立參選，而將選舉轉變為四腳鼎立的局面。

科技．人文聯合講座／「碳邊境調整」將迎來核能復興

好萊塢動作片巨星阿諾史瓦辛格曾經擔任過美國加州州長，在加州的減碳大業上做出貢獻，也留下一些前車之鑒，值得溫故知新。

通勤月票 應完善最後一哩接駁

根據交通部最新統計，公共運輸通勤月票率先實施的北中南三大生活圈，八天使用已超過六百四十一萬人次。分析各運具運量，最多是捷...

越南茶葉去了哪裡？

您喜歡喝茶嗎？您買的台灣茶真的是「台灣茶」嗎？南投地檢署指出，歐姓業者購買越南茶葉，再放入標示大禹嶺、梨山、天池、杉林溪...

若能降兩岸緊張 青年何須3+1

新北市長、國民黨徵召總統參選人侯友宜日前提出對兵役制度看法，在國內引發議論，還聞因美方關切而澄清說明。筆者觀察，侯友宜實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦