您喜歡喝茶嗎？您買的台灣茶真的是「台灣茶」嗎？南投地檢署指出，歐姓業者購買越南茶葉，再放入標示大禹嶺、梨山、天池、杉林溪、阿里山等地的包裝袋，透過網路平台銷售，使消費者誤信購買台灣高山茶，業者被以販賣虛偽標記商品、食品安全衛生管理法等罪起訴。

看到此新聞憂喜參半，喜的是政府終於出手管理「台灣高山茶」亂象；憂的是這只是冰山一角，政府會只有五分鐘熱度嗎？消費者權益真能夠確保？

筆者任監察委員時，曾與楊美鈴委員共同調查，發現國內每年約有二萬五千公噸的進口茶葉，其中七十四％為越南進口；但是許多消費者反應市面上看不到販售越南茶，即要求主管機關加強監管，但把關依然不足，依南投地檢署起訴內容，可見目前有待加強把關之事項如下：

一、茶葉標示不實的問題：業者以越南茶葉放入標示大禹嶺、梨山、阿里山等包裝袋，內容物與外包裝標示不符，相關單位以往很少進行稽查，業者即有僥倖心理，消費者常被當成冤大頭。

二、網路購物平台管理問題：目前網路購物平台亂象叢生，不少銷售茶葉的平台，看到銷售人員穿著清涼的衣服，販售時自稱是「台灣高山茶」，但是主管機關很少稽查茶葉來源為何？品質是否符合衛生標準？卻都消費者自求多福。

南投縣竹山鎮陳姓茶農，曾以越南茶葉報名參加竹山鎭農會舉辦的「杉林溪春茶競賽」，經評鑑後竟獲得「二朵花」獎項，可知越南茶無所不在，問題已經很嚴重，政府應該有所作為。

消費者很想了解，每年進口那麼多的越南茶葉，到底去了哪裡？消費者不知道，政府主管機關不可以也不知道！

越南茶葉冒充台灣茶問題，正本清源之道在於了解越南茶葉去向，並要求落實標示；其次加強稽查並提高罰則，方能確保消費者權益。