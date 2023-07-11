科技．人文聯合講座／「碳邊境調整」將迎來核能復興

好萊塢動作片巨星阿諾史瓦辛格曾經擔任過美國加州州長，在加州的減碳大業上做出貢獻，也留下一些前車之鑒，值得溫故知新。

當年史瓦辛格州長簽署了一個法案，要將該州的溫室氣體排放水平在公元二○二○年時降回到一九九○年的水準。經過幾年綢繆準備，該州二○一三年開始實行溫室氣體的「總量管制與交易」，施行了以州界為準的「碳邊境調整」。

當時加州受管制的電力業者包括兩種樣態：（一）在加州提供電力，以及（二）自外州進口電力的業者。因加州並非獨立電網，而是大西部電聯網 （Western Interconnection）的一環，電網的地理分布極廣，從加拿大一直到墨西哥。因為各國／各州的碳排管制寬嚴不一，電力進口業者就在大電網裡頭選購最有利潤的電力進口到加州，觸發了一連串外州發電結構的改變，被稱為「資源重組」（resource reshuffling）。

加州施行的「碳邊境調整」造成兩個明顯的改變：（一）加州內部的發電廠發電量減低；（二）由外州進口的電量增加，但是發電方式是由原來的燃煤發電改變成天然氣發電。整體而言，加州州內的發電廠失去競爭力，加州的碳排量雖有降低，但是真正發生減碳效果的是在其他州。外州減碳又賺錢，左右逢源；加州電廠外移，賠了夫人又折兵！

同樣的情況也將會發生在今年十月歐盟的「碳邊境調整」試行之後。將來進口到歐盟的鋼鐵、鋁、肥料、水泥等將一船一船地個別計算其產品碳足跡，並根據歐盟碳市場（EU-ETS）的碳均價計算產地與歐盟之間的價格差異收稅；碳足跡愈高者要付更高的稅金，除非該貨物在出口前已經繳付了可資抵扣的碳費或碳稅，因為唯有將減碳成本拉齊在同一水平才能確保障歐盟產業的競爭力，也才能杜絕碳洩漏。

未來，在碳足跡低的地方製造的產品將可以繳納較少的歐盟碳關稅，因此生產地的能源結構將成為貿易競爭力的關鍵，用核能發電與再生能源發電的國家將擁有較強優勢。就像當年美國加州施行「碳邊境調整」一樣，將會使進口歐盟的產品供應鏈重組，而重組的重點就是移往低碳發電能源的國家；價格那隻「看不見的手」會將各國推往核能或再生能源，在能源界造成「資源重組」。

歐盟二○二六年將正式施行「碳邊境調整」，美國也可能跟進。在未來不到三年的時間裡，台灣必須盡快調整能源結構，否則台灣的製造業不是外移就是失去訂單。夾在這中間的恰巧就是民進黨政府設定的二○二五非核家園，屋漏偏逢連夜雨！我國二○二二年發電再生能源僅占百分之八點二七，既然風光水廢發電成長並不如預期，核能復興成了維持台灣產業出口競爭力的唯一選項。（作者曾任行政院環保署署長）