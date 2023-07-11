蒼生為念 請郭台銘懸崖勒馬

台灣總統大選「三腳督」的局面原已形成，但郭台銘仍在積極運作，不無可能獨立參選，而將選舉轉變為四腳鼎立的局面。

郭台銘是成功的企業家，但兩次爭取國民黨提名敗北，過程中所發表的言論，諸多違背政治常理與常識，讓人看穿他政治素養生嫩，而且暴衝性格強烈。他曾說：「無知的人並不可怕，就怕無知的人有膽。」郭台銘以為經營企業成功的經驗，可以照搬到政治場域運用，殊不知兩個領域差異很大。他對於民主政治的理念近乎無知，卻兩次執意參選；敗選後又風度不佳，甚至撕毀承諾，意圖硬幹到底。顯示他膽識太大，暴衝太猛。

他期盼國民黨「換侯」，改提名他參選，但國民黨有過陣前換首的悲慘經驗，不可能重蹈覆轍。退而求其次，他或許期盼與民眾黨合作，以「郭柯配」的組合參選，但柯文哲宣告參選總統到底，此路又不通。他現在只剩一條路，就是獨立參選。但是，如果打死不退，三人瓜分在野選票，結局不問可知，必將違背他「下架無能政府」的初衷。

他不但落到難為的局面，也被許多民眾認為他背信。誠如他自己以前說過的：「不懂就要問，想要保住面子的人，最後連裡子也輸掉。」他過度自信而恥於下問的結果，就是面子全丟失，裡子得不到。何落此下場？其實，他訓勉員工時早就說過，失敗主要原因之一是「你從未想過在客戶面前更專業、更守信」。他既不專業又不守信，如何能轉型成為一個稱職的政治領導人？

郭台銘經營事業成功的一大關鍵是意志堅決、絕不服輸，凡是他設定好的目標，未達成絕不放棄。他堅持「除非太陽不再升起，否則不能不達到目標」。情勢愈是艱難，他愈是不屈服，反而樂在其中。如同他在一次專訪中說的：「我這輩子都在走逆境，現在前方的路如果沒有逆境，我還不過癮。」橫在郭台銘政治路上的障礙很大，一般人看到逆境難越，不會硬幹下去，但他可能正在享受逆境帶給他的「過癮」感覺。

但是，政治從來就不是一個人的事，涉及群體利益，所以必須有大局觀，仔細思考個人的進退可能深刻影響國家與眾生的處境。他個人的過癮，可能使國家與民眾承受禍害。

郭台銘至今不肯偃旗息鼓，十足表現他經營事業的狼性正在發酵。狼富於進取心和攻擊力，不達目的絕不輕言放棄，執著而貪婪。狼的行為模式跟政治鬥場上的致勝之道很像，必須隨時設定目標，孜孜不倦地追求，甚至毫不留情地攻克；對一切難關鍥而不捨，對所有敵手毫不手軟。郭台銘在商場上的行事作風展現濃濃的狼性，他常把競爭對手逼到懸崖邊，甚至迫其失去存活餘地。他用這種思維與方式從事政治競爭，所帶來的禍害很大，也將使相關各方失去妥協折衷的餘地，非搞到你死我活的地步不可。

這次大選不只是執著權力歸屬之爭，更是台灣安危、台海和戰的一次關鍵性選舉；態勢很清楚，民進黨不下台，台灣將陷入深重的安全危機中。郭董深明於此，就應將個人榮辱置之度外，而以蒼生福祉為最大掛念；知所進退，再度明智奉獻。