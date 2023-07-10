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民進黨開外役監方便門 爽了殺警犯

聯合報／ 呂蓬仁／退休獄警（彰縣員林）

明德外役監逃犯殺警慘案還未及「對年」，就傳出九年前犯下夜店殺警案的易寶宏移外役監安度刑期餘年。法務部是蓄意挑戰民眾觀感尺度，存心激起民怨？或認民進黨執政，我行我素汝奈吾何？關乎政權輪替的總統大選，及攸關重大政策法案的立委即將改選的時刻，執政者猶敢胡搞，再給執政機會，囂張跋扈嘴臉還得了。

法務部發聲明稿，指易姓受刑人早在台南殺警發生前，就獲准調武陵外役監執行；而外役監條例修正遴選要件排除殺警故意犯，去年九月行政院函送立法院審議就躺平睡覺，所以未完成立法。法務部之意是法規如此，他們萬般無奈。但形式規定非必得如此，那麼多罪名的受刑人供遴選，大可透過行政程序訂優先順序，篩選受刑人。殺人罪，尤其是殺警，罪大惡極，外役監服刑豈非應寧缺勿濫？

是哪個政黨修外役條例導致遴選浮濫，讓殺人重大犯罪可進外役監「享清福」？又是哪個政黨技術阻礙「校正回歸」原狀？人民健忘，受害家屬的傷痛卻刻骨銘心！

蔡英文跟民進黨出來講分明，想選總統的賴清德更該「踹共」。網紅館長陳之漢七月十六日將上凱道遊行，訴求司法正義、居住正義，國民黨與民眾黨總統參選人都將捧場，館長大哉問「這幾年大家過得好嗎」？「再四年你受得了嗎」？強調給自己一個改變台灣機會。

民進黨開外役監方便門，魔鬼凱撒也上天堂，星二代誤入歧途好似不少，這不是重點，不管滔天大禍，執政黨總等新聞冷卻，民怨風頭過了故態復萌，糟糕透頂也！

外役監 殺警案 受刑人

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