外役監爽缺 便宜了貪汙、詐欺犯

男子易寶宏二○一四年捲入殺警案，被判九年有期徒刑，二○一九年入監服刑，去年申請移到外役監服刑，近日被爆料揭露後，引發基層員警和社會上許多人士的抗議和質疑。

相對一般服刑者，在外役監的受刑人受到的管理相對寬鬆，免戴手銬腳鐐，且作業成績優良者，得許於例假日或紀念日返家探視。而且到外役監服刑的受刑人，每個月都可以縮短刑期，因此被許多犯案服刑者視為「爽缺」。然而這種「爽缺」的遴選結果，卻是有待商榷的。

因為不僅涉及殺警案者入選，以法務部矯正署八德外役監獄為例，二○二三年五月底在監受刑人人數為二七八人，其中罪名以貪汙治罪條例者六十七人，占廿四點一％最多；其次為詐欺罪者六十四人，占廿三％；兩者合計為占四十七點一％。

明德外役監部分，二○二三年四月底在監受刑人人數為三九九人，其中罪名以詐欺罪者一二九人，占卅二點三％最多；貪汙治罪條例者卅三人，占八點三％，兩者合計為占四十點六％。

自強外役監部分，二○二三年四月底止在監受刑人為三五一人，其中以詐欺罪一三五人占卅八點五％最多；其次為貪汙治罪條例廿九人占八點三％，兩者合計為占四十六點八％。

然而在一般監獄受刑人當中，詐欺罪只占了一成，貪汙治罪條例更只占了一％左右；在外役監，兩者卻可以占到如此高的比率，也難怪台灣會成為詐騙天堂！更難怪會有許多人質疑有錢有勢者（貪汙犯）縱使犯罪被關了，也有機會享受更好的待遇。

政府有必要進一步改革外役監的遴選條件限制和實際遴選過程，否則如果連象徵最後公平正義的司法領域都出現這麼多讓人質疑的現象，那如何讓人民對國家有信心？又如何嚇阻遏制犯罪呢？