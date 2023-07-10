民意支持度與選舉得票率的距離

每到選舉，特定的機構或候選人會在關鍵時刻發布民調結果，但有些純為選戰策略性考量，目的不在提供客觀的選情觀察或預測。透過刻意包裝之「科學、客觀的統計數據」，試圖帶風向的民調，影響民眾判斷；企圖操弄選舉、影響投票行為。這種極具目的性、操控式的民調以假亂真，破壞民調信任度，甚至擾亂選舉結果。

當選舉民調滿天飛，其可信度波及對統計科學的正確理解。正如一八四八年英國保守黨政治家班傑明．迪斯雷利在糖稅法案辯論時曾說：「我總是非常懷疑統計數據，因為我非常茫然困惑地聽他們說話。我不會放棄自己的信念，也不能讓個人的閱歷屈服於那些來源不明的統計結果。」這是英式嘲諷的反語敘述，迪斯雷利想表達的是，這個社會需要更多、更好的統計分析，以便釐清、探究問題的真相，提升對議題相關知識的深刻瞭解。

選舉民調之有趣在於開票結束時即能見真章，國民黨智庫執行長柯志恩指某機構在二○二二年曾做出她在高雄市長選舉支持度僅十九點四％，甚至最低為十三點四％，她最終獲得四十點一六％選票，說明該機構的民調偏誤超過廿％。以統計觀點說明，柯志恩支持度的母體比率是四十點一六％，此值是謂母體參數，在開票完成前是未知的。樣本比例值與母體比例值的差，即所謂估計偏誤。當固定樣本數，理論上可一直重複隨機抽樣，所得之樣本比例估計值及其偏誤皆具隨機性。統計抽樣分配在於充分瞭解樣本估計值與母體參數間之隨機誤差的分配性質，藉以衡量誤差發生的可能性，以此建構推論母體特性之區間估計與假設檢定的理論基礎。

選舉調查與投票結果有兩點差異：一為母體清冊，二為未表態者。民調界對調查清冊與母體一致性的討論已多所著墨，惜仍缺乏有效的解決之道。民調支持度與選舉得票率的差距，在於調查中的未表態者與選舉中未投票者的計算差異。得票率的計算是「得票數÷總票數×100%」，總票數是指「有效票數」；亦即「未投票」者與「無效票」者皆未納入總票數之計算。

二○二二年高雄市長選舉，選舉人數是二二八二六三二（此為母體），投票數一三三七八一九，有效票一三一八七三三（此為計算得票支持率之母體），無效票九○八六；投票率為五十八點六一％。柯志恩獲得五二九六○七票，將其除以一三一八七三三，得票率是四十點一六％。一般調查結果皆是列出未表態者的比例，此未排除在支持度的計算（若是529607/2282623=23.20%）。

雖存在進階統計的插補方法可推估未表態者態度，但隨著社會氛圍轉變、支持者對各政黨處於水漲船高或時運不濟之際，其表態與否也會受影響。未表態的受訪者不等同於未投票者，表態者也不一定會去投票。缺乏令人信服的有效分析，選舉民調之參考性，受未考量及不可控的影響因素甚多。即使是符合抽樣調查得到的民意支持度，與選舉得票率之距離，可能是失之毫釐差之千里。

對投票率的理解實為正確調查候選人支持度的關鍵因素，其挑戰是投票結束的當下才知那些是有效票的投票者，這才是選舉調查所需的母體清冊，無怪乎選舉民調為何常常不準！