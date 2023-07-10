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綠能區土管鬆綁 國土浩劫

聯合報／ 王瑞興／內政部地政司前主管科長（南投市）

蔡政府末期，當初競選政見一一跳票，發展綠能遠不如預期，竟大幅鬆綁「非都市土地使用管制規則」，企圖搶在一一四年五月一日全面實施國土計畫前，假綠能之名，與財團共謀行破壞國土保育之實。

「維護生態環境。匡正過去破壞生態環境之經濟掛帥政策，確立生態保育及生活品質優先之原則。」這段話出自民進黨黨綱基本綱領，如今何等諷刺！而民進黨政府為達目的不擇手段，透過修法破壞國土保育，也非首次。

扁政府時期，余政憲擔任內政部長，為讓六龜寶來溫泉違建合法化，修正「非都市土地使用管制規則」特案適用，但處理多年仍難解決。馬政府上任，發現嚴重破壞國土保育，更違反社會公平正義，而予以廢止。

此次於六月十六日預告修正「非都市土地使用管制規則」，經濟部公告為「綠能發展區」的農牧、林業、養殖及國土保安用地，得容許設置再生能源設施，且不受六六○平方公尺限制。上開四種使用地總面積，依據內政部一一一年統計高達二四七萬三千餘公頃，占非都市土地總面積八成以上。換言之，只要農委會同意經濟部劃定「綠能發展區」，可以遍布全台任何角落。尤其是農委會主委陳吉仲將「農業政治學」發揮得淋漓盡致，更別寄望該會合理管控上開土地。

回顧八十八年故總統李登輝獨斷開放農地自由買賣，當時農委會主委彭作奎基於專業良知，不敢苟同而辭職。事後證明開放農地自由買賣，圖利財團開發建築使用，及便利如立法院前院長蘇嘉全們興建豪華農舍，而炒高的農地地價卻讓真農民無法取得農地。因此，一○七年公告施行的「全國國土計畫」指出農地早已呈現嚴重破碎情形，而且平均每年流失三千五百公頃以上，絕大多數為優良的農地。

此次鬆綁「非都市土地使用管制規則」，形同土地使用管制毫不設防，連廣大的林業及國土保安用地，都可予取予求，其危害將千百倍於「蘇嘉全們」的豪華農舍。唯一能阻止的是，明年一月十三日總統大選投票，用選票下架民進黨！

農地 民進黨 農委會

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