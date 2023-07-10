兩岸路線 侯柯賴誰最可行

兩岸路線已成為總統大選的核心議題。近日國民黨總統參選人侯友宜公開承認「符合中華民國憲法之九二共識」，以此凝聚泛藍政治勢力。民進黨參選人賴清德則提出「四大和平支柱」，建立台灣威懾力、提升經濟安全、與民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係；同時重申遵循蔡英文總統「維持現狀」主張，藉此緩和美國之「疑賴論」。凡此皆引發社會公共輿論討論。

關於如何保持兩岸關係和平穩定發展，對上台執政的任何政黨皆屬第一要務。選舉過程中，侯友宜、柯文哲選擇「和中保台」路線及「和中友美」戰略，但賴清德持守「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略。

大陸政府宣稱不會因台灣不同政黨輪替執政，而在「一中原則」、「九二共識」退讓。觀諸三位參選人的兩岸論述各有其特色及局限性。

侯已較完整建構其兩岸路線及政策體系，宣稱遵循憲法及兩岸人民關係條例，界定兩岸「兩區」定位。公開表態尊馬，奉行其兩岸路線，並接受「合乎中華民國憲法的九二共識」、反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文汙名化的九二共識，回歸「和中友美」均衡戰略，以整合泛藍政黨及選民支持，凸顯藍營兩岸政策優勢及兩岸治理能力。

侯之兩岸論述，不僅強調兩岸民族情感認同凝聚，也提出中華民國與台灣的「共生關係」。倡議「兩岸一家人」，具有拉攏深藍選民、鞏固基本盤作用，呼應大陸政府「兩岸一家親」的訴求。倡議「杯水論」界定中華民國與台灣為「共生關係」，「中華民國是我的國家，台灣是我的厝」已融為「命運共同體」。又倡議「四個堅持穩定兩岸」、「以對話取代對抗」、「要和平不要戰爭」，呼應台灣社會主流民意且助於緩和兩岸緊張形勢。在對等、尊嚴、友善前提下，重啟兩岸交流，讓兩岸更加穩定。

柯稱「九二共識」已存在，表示「尊重」並非「接受」。提出世界上沒有人認為有「兩個中國」，瞭解及尊重大陸對「九二共識」之堅持，以憲法回應大陸「一中原則」。推動兩岸城市交流，認同「兩岸一家親」理念，並提出「五個互相」、「一五新觀點」；同時拋出「重啟貨貿、服貿談判」與「恢復兩會機制」等議題。儘管柯兩岸論述及路線極為開放，然卻提「勿因釣魚台主權，致漁民不能捕魚」，又否認曾反對兩岸服貿協議，凸顯兩岸論述及路線前後矛盾不一。

賴宣稱遵循蔡英文兩岸路線，主張維持現狀。倡議「務實台獨」、「台灣不是中國的一部分」、「兩岸互不隸屬論」；標籤化「九二共識」等於「一國兩制」，啟動名為「和平保台」實為抗中路線；訴求亡國感進行危機動員，汙名化藍白兩岸論述，嚴厲批判抹紅兩岸交流者。近日發布「四大和平支柱」，卻因欠缺核心關鍵的「九二共識」支柱，與「和平保台」目標相悖論。

柯、侯皆回應大陸倡議「兩岸一家親」理念，尤其是侯承認「九二共識」，其兩岸路線最具可行性。無論是柯或侯當選，皆可重啟兩岸協商對話、恢復交流，跳脫戰爭武統威脅與外交壓制。然若賴當選，兩岸關係恐將惡化，難以維持和平穩定關係架構。