趙春山／請侯友宜體會 「我是不是我的我」

美國眾議院前議長歐尼爾（Tip O'Neill）說過一句名言：「所有政治都是地方的」。雖然我學的是政治，但不是國內政治，因此沒有資格談選舉，也沒有興趣談它；但明年台灣的總統大選，讓我不想談，卻不得不談。因為，我確認選舉結果，不僅影響國民黨的存亡，而且會延伸到兩岸的和戰。

國民黨提出「三階段論」，從徵召參選人、黨內整合，到「非綠」聯合，但看來第一個階段就出了問題。陣前換將是兵家大忌，國民黨切勿有如此親痛仇快的想法和舉動，應盡快鞏固「內部堡壘」。

首先，我曾建議侯友宜「改頭換面」；即須認真體會前總統李登輝生前常引用，日本近代哲學家西田幾多郎所說：「我是不是我的我」。即在我之外，還有一個更高的自我實現目標。侯目前兼有市長和總統參選人的雙重身分，如果不學會「變臉」的功夫，必然會陷入角色衝突的困境。

毛澤東說過，「革命不是請客吃飯」，「不能那樣溫良恭儉讓」；但選舉不是革命，侯要團結內部，就必須放下身段，廣結善緣；要以德服人，而非以力服人，光靠「小刀」是不夠的。

其次，「理念結合同志」，論述當然很重要。但論述要看得見「牛肉」，不是空口說白話。而且要像列寧所說，運用「宣傳」和「鼓動」，把複雜的文字簡單化，才能深入人心。舉例而言，處理九二共識的爭議，不必在名詞上作文章，只要列舉前總統馬英九執政八年的大陸政策成果，拿來和七年後兩岸關係的現狀相比較就好了。

第三，我認為三個階段非獨立存在，彼此之間有相互影響的連帶關係。換言之，不能讓第二階段的黨內整合，危害到第三階段的「非綠」聯合，把「內部矛盾」變成「敵我矛盾」。因此，我不認為國民黨有人想用黨紀處分黨內同志和「非綠」人士接觸的做法是明智之舉，國民黨應爭取所有可以爭取的對象，甚至包括綠營人士在內。千萬不能把目前的「資產」，變成往後的「負債」。

最後，根據我個人的觀察，台灣明年大選面臨的外部環境是相對穩定的。中美是影響台灣政治發展最重要的外部因素，美國在台協會主席羅森柏格日前在華府與媒體進行圓桌談話時表示，美方支持台灣舉行自由公正的選舉，既不會選邊站，也反對境外勢力干預；而我最近訪陸得到的印象，對岸涉台事務官員也持同樣的立場。

「氣球事件」後，中美高層頻頻展開對話，目的是維持「鬥而不破」的常態。「台灣問題」必是雙方對話的重點，但因各持己見，結果就像季辛吉所說：「除交給時間外，別無他解。」儘管如此，為了避免台灣成為「破口」，造成擦槍走火的危險，中美會對台灣問題進行危機控管。

進入後疫情時代，安全與經濟成為國際社會普遍關注的課題，目前中美對話討論的「去風險，不脫鉤」（de-risking，not decoupling），就和這兩個重大課題有關。台灣受到地緣政治和地緣經濟的影響，不能忽視外部形勢的變化。

如果選前形成綠和「非綠」兩組對決的局面，我希望各自針對安全和經濟議題，提出讓民眾能夠做出選擇的明確主張。否則，選舉的意義只能淪為「茶壺裡的風暴」，一場權力的再分配遊戲而已。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）