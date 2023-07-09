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占公有地不追究 「石」在離譜

聯合報／ 蕭福松／大學教師（台東市）

苗栗後龍外埔漁港停車場入口處被人放置一顆大石頭，上頭「天水園」三個字疑似用水泥抹掉。弔詭的是，此巨石與另顆巨石已被偷放在此地三年，還曾被誤以為是公共造景。巨石懷疑是來自遠雄集團的家族墓園，但怎麼會出現在漁港停車場？縣府回應說「需先釐清行為人」。

巨石不知何故出現，不覺奇怪？怪就怪在根本沒人在意，也沒有單位主動追究？

私人家族墓園的巨石吊放到公有停車場當公共造景，如果經申請核可相信是美事一樁；但若偷偷擺放，就涉嫌占用公有地，也違反廢棄物處理法。可笑的是，從停車場管理單位、上級機關到派出所、村辦公處，似乎都沒有人察覺有異。

這種墓園鎮煞石被移花接木當停車場公共造景的荒謬現象，只說明政府官員依舊不脫怠惰被動的消極惡習。寧可等事情出包再處理，也不願在跡象萌生之初主動查辦，難怪違建、違規擺攤、違規停車場…，各種爛攤永遠處理不完。

停車場 廢棄物 石頭

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