台南最後的山丘在悲鳴

台南市南區水交社有一座「桂子山」，是古府城區僅存唯一山丘，也是城區海拔最高點，極具歷史意義與地標性價值，理應保護、存留以教育後代子孫了解鄭成功與先民來到這片土地時的印記。

台南市政府不思保存原樣，發包兩千五百萬經費要將其山體破壞，改造成水泥、石塊建構之觀景平台，完全改變原來地貌，也將徹底毀掉後人對此山代表意義的認知。

市府說，會保留與加固山上的亭子與碉堡，但在山形、地貌完全改變之後，此二物還有何意義？

水交社該片土地原屬國防部所有，為空軍將校官眷舍，市府如何與國防部處理以取得土地，個人無從知曉，只知道過手之後，豪華大樓一棟接著一棟拔地而起。市府保留一些眷舍與小到不成比例的土地成立了眷村文化區。

眷村文化區對市民與觀光客並未有充足吸引力，市府竟將腦筋動到柱子山頭上，今年初發包工程要改造成為一水泥與石塊構造之觀景平台。待筆者日前發現時，山腰已被挖掘整平，看了令人心情激憤，眼淚幾乎奪眶而出。將事實告知周遭友人，俱不以為然，急於阻止施工，並懇求市府改弦易轍。

柱子山上只有一亭子與一碉堡，市府不承認它是古蹟；工程破壞山體、恣意砍伐其上的所有樹木，山腰邊原本的老黃槿已被砍除殆盡，只剩山頂一棵，我與友人不得已具狀告上法院，期阻止市府之粗糙蠻橫作為。

「桂子山」可謂是原台南府城市區「最後一座山丘」，見證府城歷史地貌變遷，文史團體很早就呼籲不要當作一般公園景觀規畫，應保留山丘風貌見證府城歷史。

山丘無言但悲鳴！