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搶救台灣最早公共藝術

聯合報／ 呂清夫／輔大應用美術系兼任教授（台北市）

丹麥的「人魚公主雕像」，高僅一點二五公尺，小得超乎想像；漲潮時便成滄海一粟，只有退潮時可以親近。它與紐約的自由女神並駕齊驅，馳名遐邇，是世界被拍照最多的雕像，它與自由女神都超過了一百年的歷史。

我們似乎很缺乏歷史感，台北一件馬賽克牆的公共藝術最近盛傳就要被拆了，原因是當局要整修它所在的「心中山」商圈，讓人覺得好訝異。這個馬賽克牆被認為是台灣最早的公共藝術，名叫「兒童的繽紛世界」，已有將近卅年的歷史；讓我們想起台灣公共藝術常常被拆的往事，如彰化市三角公園的「蓮花燈」、清水休息站的「歷史之石」，拆除的原因並非老舊不堪，而是妨礙了店家做生意的動線。

台北雙連帶狀公園原是大片草地，變成「心中山」商圈以後，市府還規畫加入兒童遊具，如是又減少三成綠地。台北市議員林亮君曾說，當年柯文哲曾主張要打造綠色健康的台北，但後來的做法卻反其道而行。該馬賽克牆面公共藝術位於南京西路與長安西路間，一面為溜滑梯的裝飾牆，一面則為小舞台之背景，可說是個一體兩面、物盡其用的街道家具，而街道家具乃是公共藝術的類型之一。至於馬賽克畫面的稚拙之美，反映小朋友的天真意象，是大人做不出來的畫面。

當時日新國小以全校徵圖方式，選出十二名高年級學生負責打草稿，另六十八名學生則於拼貼活動時加入。小朋友以捷運局提供之玻璃馬賽克在現場拼貼，完成兩大幅圖面。經過卅年後，兩件作品就成了這些小朋友長大以後永生難忘的回憶，情況比宜蘭冬山河的馬賽克還要壯觀，令人真不知為何要拆掉？

它是依「文化藝術獎助條例」做的公共藝術，讓淡水線這個重大公共工程有了公共藝術的美化。當年的承辦人尹小姐從美國留學回來就擔任公共藝術的承辦人，她是學建築出身，處理公共藝術得心應手，而且是台灣唯一專業的公共藝術公務員，當年承辦的首件公共藝術正是這面馬賽克牆。尹小姐表示，這件馬賽克牆如要退場，也必須依「公共藝術設置辦法」送審議會審議；北市府文化局目前已從善如流，擬於七月十一日審議。

筆者曾是捷運局公共藝術審議委員，從立法後第一件公共藝術│雙連站的「雙連行遠」開始，看著捷運局設置公共藝術的步步茁壯。前述的公共藝術承辦人尹小姐，經手過許多優秀的作品，如台大醫院站的「心手相蓮」、文湖線高架段公共藝術榮獲最高榮譽的「卓越獎」、松山機場站公共藝術設置案則摘下「最佳策畫獎」。

最早的這面馬賽克牆雖是初航，卻兼具實用性與藝術性；我們要搶救這件作品，它讓我們看到台灣公共藝術的起點，讓我們可以鑑往知來！

公共藝術 捷運

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