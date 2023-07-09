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抗彈板爭議 國防部畫錯重點

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）

民進黨新北市議員林秉宥揭發國軍的三級抗彈板，以北約規格子彈射擊下，有多發擊穿，還有一發子彈造成嚴重凹陷。對此，國防部一開始回應，抗彈板屬管制軍品，若影片中測試的抗彈板確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。這樣的回應真的很國防部！就好比學生用手機偷偷錄下老師體罰學生的證據，事發後學校的回應是震怒，但震怒的對象不是體罰學生的老師，而是學生違反手機使用規定，根本畫錯重點，不然就是此地無銀三百兩。

近期，國軍才爆發防彈衣採購弊案，如今又有議員透過實測認為國軍抗彈板有問題；兩岸情勢緊張，募兵兵源不足，義務役兵役將延長為一年，若這些戰時用來保命的抗彈板卻不堪一擊，看在第一線官士兵跟役男家長的眼裡怎不令人心寒？原因有二，其一，莫非攸關人命跟國家安全的軍品已淪為相關人等貪汙的對象？其二，國防部對於議員踢爆抗彈板被擊穿的回應竟不是徹查是否有弊，或是內部緊急做檢測，而是在第一時間表示要徹查是誰把軍品外流，莫怪乎網友比國防部更震怒，直言國防部根本不想解決問題，只想解決提出問題的人。

軍品外流當然要徹查，但事有輕重緩急，國防部搞不清楚重點，就算清查結果軍中抗彈板沒有短缺、公布檢驗合格相關資料，也不能抹去大家的疑惑。至於國防部新聞稿又回應，將公開說明抗彈板鑑測方式，提供歷年鑑測存證影片，並「公開展示鑑測過程與結果」。對此，相信唯有「公開實測」這批抗彈板到底有沒有問題，才能抹去大家的問號。

立委邱顯智在去年三月就質詢國防部長，國軍抗彈板從未針對解放軍的五點八毫米口徑子彈做測試，在戰時可以保護國軍嗎？結果一年多過去了，現在有人公布測試結果，國防部念茲在茲的卻是誰把軍品外流，這就是國防部面對問題的態度？主管國防外交的蔡英文總統則繼續神隱，反正發生戰爭第一時間穿著抗彈板上戰場的，永遠不是這些高官，就繼續用「國防布」蓋著吧！

國防部 國軍 議員

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