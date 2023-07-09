政壇非商場 郭董何不扮伯樂

據說郭董近日要決定是否獨立參選，我想再一次勸郭董應急流勇退，站在巨流旁發揮您為中華民國最大的貢獻，那就是為國推出一位力挽狂瀾的領導者。

您為國家貢獻的心眾所周知，在四年內屢屢走到台前的舉動也讓百姓感激在心底。這也是您雖沒宣布參選，卻有勝過國民黨徵召人選的民意支持。

可是領導國家與經營企業畢竟不同，您白手起家，創立台灣第一、傲視全球鴻海集團的成就的確非凡。可是企業經營管理方式乃是以掌握市場需求、創造最大利潤為原則，菁英主義與資本家承擔投資風險是必然作為。這種將本求利、抓住機會的作法，或許適合部分政治人物，但不是現代政治的全部。在政治上，有時候要選擇賠錢、要扶植弱勢、要為正義犧牲經濟上的利益，要違反表面的公平，以建立更長久的公平。這些並非商場經營經驗所常面對，也不是短時間就可掌握的。

因此我要跟您說，那些勸您出來選總統的都不是為您好、更不是為中華民國與台灣好！而是別有居心，想要用您的資源成就自己在選戰上的機會與影響力。

以您的知名度、社會地位、能力財力與國際關係，您不當總統也會比台灣總統更有影響力，在您推薦下的政策也會有更大的推行力。您大可像日本的「經營之神」松下幸之助一樣成立「台銘政策與經管智庫」，建立對台灣甚至全中國與世界的政策分析與影響力。您所提「六歲以前國家養」與高教改革等政策可以不必自己當選而讓執政者欣然接納與執行，有何不好？

畢竟政壇有太多人的問題，藉著旁觀您可不必親身參與，卻可掌握進度，進而宣傳、遊說、直接提案、與推薦人選等達到推行良好政策的目的。如此看來，不是更符合您一直以來作為董事長的習慣？與其等不可預期的當選（千里馬），不如馬上執行唾手可得的伯樂之職！