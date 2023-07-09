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侯友宜選情觸底反彈？

聯合報／ 周陽山

國民黨針對侯友宜選情的頹勢已展開了具體的整合行動，從結盟藍營領導菁英，到啟動救援投手重整輔選團隊，乃至尋求與韓國瑜陣營的大和解，都展現了積極作為，後勢看好。

但是，在三人賽局中，原居劣勢的候選人若要從排行第三扭轉大勢，進而奪魁，卻有很多的硬仗要打。其中主要的挑戰與考驗，包括下列各端：

首先，是選舉論述能力的不足。迄今為止，侯陣營在國政丶外交、兩岸丶中美關係等議題上的準備，明顯不足。而侯個人的表述能力過於溫吞，缺乏演說與辯論的精實培訓，既無法展現個人的領導魅力，也很難鼓動年輕選民的熱情。如果一直到選前進行大辯論時仍無法改善，那就岌岌可危了。

其次，是郭台銘的動向未明。如果郭最後決定獨立參選，並支持立委候選人形成選舉聯盟，國民黨與藍營勢將面臨實質性的分裂，對侯的選情十分不利。另外，如果郭台銘決定與柯文哲合作，不但將壯大民眾黨和第三勢力，國民黨的整體選情亦必堪憂。

第三，是中美關係的微妙變化。在布林肯訪華之後，中美關係逐漸回穩，兩岸危機同步趨緩，對侯而言明顯有利。但如果不能主動掌握良機，提出積極進取的大陸政策，並改善雙方互動關係，則藍營基本盤將難以鞏固。尤其值得注意的是，中美關係變數甚多，情勢十分微妙，目前拜登政府對華政策的基本立場是「進兩步，退一步」，一方面尋求和解，另一方面又隨時準備鬥爭，甚至不排除武力衝突；而俄烏戰爭的成敗也將影響美國的兩岸政策。如果侯陣營不能清楚的掌握其中的敏銳精微，甚至以為可以不變應萬變，那就很可能坐失有利的契機，甚至慘遭滑鐵盧。

第四，侯陣營與立委候選人的互動態勢未明。如果侯的支持度持續低迷不振，將會有愈來愈多的藍營候選人自求生路、自行其是，甚至轉向與郭台銘或柯文哲合作，尋求其他奧援。由於國民黨領導威信不立，即使以黨紀強力制裁，恐怕也難力挽狂瀾。基於此，侯陣營必須積極整合藍軍，建立起藍營共主的地位，否則立委選舉很有可能會拖累整體的選情。

第五，侯本人必須吸取過去選舉奧步的經驗，防止選情在一夕之間翻盤。三一九槍擊案的慘痛教訓，足為殷鑑！由於民主選舉牽涉太多的利益糾葛，而不擇手段、不法不公的情事也所在多有，結果導致選舉的公正性普受質疑。即使老牌民主國家如美國，二○一九年以來拜登與川普競爭的恩怨情仇已嚴重影響選舉的公平、公正與權威性，至今仍然餘波盪漾，對美國的自由民主形象也留下了黯淡的陰影。台灣的情況同樣十分嚴重，許多韓粉迄今仍拒不承認二○二○年選舉的結果，這是侯陣營必須警思的另一挑戰，亟應未雨綢繆，防患於未然。

（作者為政治學者，民主文教基金會學術顧問）

立委選舉 國民黨

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