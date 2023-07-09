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非洲的傭兵活動，造就瓦格納戰力

聯合報／ 嚴震生

瓦格納集團首領因為「軍諫」失敗，必須避走白俄羅斯。雖然普亭表示不會再繼續追究，但集團成員將併入俄羅斯的正規軍，這項宣示似乎意味著莫斯科與瓦格納集團做了切割。不過，儘管俄羅斯不再提供這個傭兵集團任何軍費，但會默許它靠著自己的戰力，成為當地政府聘僱維持秩序或是對抗叛軍的傭兵，維持其在非洲的運作。

瓦格納集團於二○一四年首次出現在克里米亞，接著是活躍於敘利亞內戰，成為莫斯科正規軍外的一個非編制內的軍事行動工具，也就是所謂的準正規軍組織（paramilitary group），或是私人軍事公司（Private Military Company，ＰＭＣ）。二○一七年開始，瓦格納集團出現在一些與西方世界關係不佳的非洲國家，提供其「客戶」直接的作戰行動、安全維護的支持。另外它也利用網路假新聞的散播，插手相關的政令宣導工作，以換取這些國家的天然資源及對俄羅斯的外交支持。能見度高、較為知名的瓦格納軍事行動，出現在中非共和國、馬利、及利比亞，但蘇丹、莫三比克、布吉納法索、馬達加斯加、幾內亞、幾內亞比索、蒲隆地等國，也有這個ＰＭＣ的足跡。

瓦格納集團在中非共和國是「安全顧問」（security advisor），在蘇丹則是擔任俄羅斯在該國開採金礦之公司的警衛工作，在馬利則是協助對抗伊斯蘭極端分子，也進行文宣的認知作戰，這些都是來自政府領導人的邀約。此外，瓦格納集團約有一千多人在利比亞的內戰中，加入叛軍「利比亞阿拉伯武裝部隊」對抗政府軍，扮演傭兵的角色。

由於有瓦格納集團的替代選擇，西非前法屬殖民地不再倚賴巴黎提供軍事安全的保障。法國在去年八月將數千名軍人撤出馬利，今年年初又被迫離開布吉納法索，這些和瓦格納在這兩個國家進行反法的認知作戰有關。美國則是自冷戰結束，有過一九九三年介入索馬利亞「歌德毒蛇行動」（Operation Gothic Serpent）造成兩架黑鷹直升機遭擊落、十八名美軍被擊斃的失敗經驗後，就不願意軍事介入非洲的動亂。

中國目前是非洲最大經貿夥伴，又透過「一帶一路倡議」在各地進行基礎建設，並且藉著外交部長和國家領導人經常出訪，建立密切的政治外交關係。不過，除了參與聯合國在這個地區五個國家及爭議點：馬利、剛果民主共和國、南蘇丹、西撒哈拉及阿布耶（Abyei）的維和行動，和在非洲之角的吉布地設有軍事基地外，基本上由於對各國主權領土完整的堅持及不干涉內政等原則，因此除了參與聯合國的維和行動外，北京目前沒有意願或是計畫在非洲進行軍事介入。

在其它列強缺席的情況下，儘管瓦格納集團不見容於普亭，但它仍是莫斯科在非洲地區的一個靈活棋子，也是俄羅斯展現軍事影響力的工具。西方媒體對瓦格納集團的行動多所批評，且這個傭兵組織有協助利比亞叛軍的例子；但不可否認的是它對一些非洲國家，如中非共和國及馬利等的國內秩序之維護，扮演不可或缺角色。

歐美國家不願意承認的一項事實，就是在薩赫爾地區，瓦格納集團對伊斯蘭極端主義的擴張，發揮了強烈的遏制功能，這當然符合美國與法國在這個地區的安全利益；但華府與巴黎因為和莫斯科的緊張關係，絕對不會承認這點，因為瓦格納就是透過這些軍事行動的累積，才能在烏克蘭戰場展現其作戰的能力。（作者為政大國關中心兼任研究員）

瓦格納集團 非洲 索馬利亞

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