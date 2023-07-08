蔣訪星 盼能為北市融入人文色彩

台北市長蔣萬安率市府團隊訪問新加坡進行城市外交之旅，主要對新加坡在交通建設、環境永續、都市發展與智慧城市方面，拜會相關部門並進行交流。

新加坡作為一個以華人為主的國際化城市，無論在地緣戰略或經貿交流上，皆已成為亞洲與歐美國家銜接樞紐。以新加坡過去的城市外交，強調「多方納入」歐美各國與亞洲主要城市，在東南亞場域進行城市外交，充分進行「避險」策略。這是蔣市長未來推動台北市國際事務得為借鏡之處。參考星國如何將一個以華人為主的城市，與歐美與東南亞文化充分融合，塑造一個具有特色的城市，應為此行最主要目的。

在城市永續與環保議題上，蔣萬安這次考察星國「二○三○綠色計畫」，其中包括廿％的校園在二○三○年達到碳中和，二○三○年減少卅％垃圾掩埋量，與七十五％運輸在尖峰時段未來都要使用大眾運輸工具等。這些政策都是台北市可以參考的指標。

新加坡在經貿表現與自由貿易方面，也在亞洲名列前茅。目前已生效的自由貿易協定（ＦＴＡ）多達廿七個，更同時為ＣＰＴＰＰ與ＲＣＥＰ的會員國。雖然台灣在自由貿易協定的簽署仍面對政治與其他因素阻礙，但以城市層級來看，仍可藉由積極招商，提供外國人士與新住民友善城市，進而提升台北市整體國際化。蔣萬安訪星期間，應就新加坡政府如何吸引外資與人才，強化英語教育在地化與普遍化，進行更深一層觀摩。此外，積極推動市政國際化，加強從市府、議會至各行政區相關人員國際化訓練，深化城市交流至市民社會。

城市外交與國際化絕非口號，必須有與時俱進的明確政策。前市長柯文哲曾誇口台北市要超越新加坡，一舉成為比新加坡更國際化的都市。其實每個城市都有其特色，國際化也很難量化比較。硬體部分似是新加坡強項，但如何在硬體外，融入更多人文色彩，應是北市國際事務未來重點工作項目。此有賴蔣市長與市府團隊未來合作，打造台北市成為一個富有人文氣息的國際首善之都。