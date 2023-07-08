聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣訪星 盼能為北市融入人文色彩

聯合報／ 吳崇涵／政大外交系教授（台北市）

台北市長蔣萬安率市府團隊訪問新加坡進行城市外交之旅，主要對新加坡在交通建設、環境永續、都市發展與智慧城市方面，拜會相關部門並進行交流。

新加坡作為一個以華人為主的國際化城市，無論在地緣戰略或經貿交流上，皆已成為亞洲與歐美國家銜接樞紐。以新加坡過去的城市外交，強調「多方納入」歐美各國與亞洲主要城市，在東南亞場域進行城市外交，充分進行「避險」策略。這是蔣市長未來推動台北市國際事務得為借鏡之處。參考星國如何將一個以華人為主的城市，與歐美與東南亞文化充分融合，塑造一個具有特色的城市，應為此行最主要目的。

在城市永續與環保議題上，蔣萬安這次考察星國「二○三○綠色計畫」，其中包括廿％的校園在二○三○年達到碳中和，二○三○年減少卅％垃圾掩埋量，與七十五％運輸在尖峰時段未來都要使用大眾運輸工具等。這些政策都是台北市可以參考的指標。

新加坡在經貿表現與自由貿易方面，也在亞洲名列前茅。目前已生效的自由貿易協定（ＦＴＡ）多達廿七個，更同時為ＣＰＴＰＰ與ＲＣＥＰ的會員國。雖然台灣在自由貿易協定的簽署仍面對政治與其他因素阻礙，但以城市層級來看，仍可藉由積極招商，提供外國人士與新住民友善城市，進而提升台北市整體國際化。蔣萬安訪星期間，應就新加坡政府如何吸引外資與人才，強化英語教育在地化與普遍化，進行更深一層觀摩。此外，積極推動市政國際化，加強從市府、議會至各行政區相關人員國際化訓練，深化城市交流至市民社會。

城市外交與國際化絕非口號，必須有與時俱進的明確政策。前市長柯文哲曾誇口台北市要超越新加坡，一舉成為比新加坡更國際化的都市。其實每個城市都有其特色，國際化也很難量化比較。硬體部分似是新加坡強項，但如何在硬體外，融入更多人文色彩，應是北市國際事務未來重點工作項目。此有賴蔣市長與市府團隊未來合作，打造台北市成為一個富有人文氣息的國際首善之都。

新加坡 自由貿易

延伸閱讀

蔣萬安訪新加坡不公開行程曝光 參加西北市長、教育部長午宴

蔣萬安訪新加坡不公開行程引關注 星國教育部長證實會面

蔣萬安訪新加坡二度失蹤？ 隨行議員批：不要搞祕密外交

出訪新加坡會晤總理李顯龍？ 蔣萬安：尊重安排

相關新聞

目前維持現狀僅有的良方

對於台獨工作者來說，必須認識一個嚴酷的事實：從美、日、韓，到歐洲，包括全部聯合國的會員國，均承認一中，沒有兩個中國，也沒...

親友共擔 改寫長照悲歌

最近聯合報文學大獎發布，我喜歡的作家鍾文音得到這個獎，可說是實至名歸。

歌曲伴一代人 願李玟冬季已過

日前巨星李玟驚傳逝世，各界震驚哀痛；尤其以同一年代的朋友們感觸最深，筆者為文一篇，紀念一代歌姬。

黑電瞞大眾 曝缺電事實

台電被監委揪出把核電廠備用的氣渦輪機機組拿來當成用電尖峰的調度電源，且未納入電業年報中。

IPEF供應鏈協定談判及影響

美國於二○二二年五月啟動「印太經濟繁榮架構」（ＩＰＥＦ）倡議，計有十四個成員參加，預計將完成四大支柱之談判，其中對產業界...

父子騎驢 不如讓侯自然發揮

國民黨總統參選人侯友宜近日民調不理想，引發國民黨與藍營支持者高度危機感，各方不斷給他提意見，然有些狀況幾近強制與不自然，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦