郭失信 侯少義 信與義孰重

孫中山先生認為「忠孝仁愛信義和平」八德為我國固有道德，國人應遵守發揚。蔣介石於民國二十三年提倡新生活運動，即以八德為主題之一，國民黨長年奉為圭臬，因而現今在台北市有橫亙東西的忠孝、仁愛、信義、和平四條大道，另有八德路，桃園市則有八德區等。

論語顏淵篇中孔子說：「民無信不立。」對於政治人物，誠信當屬首要；尤其民選政治人物，如果把當初政見拋諸腦後，未來必遭唾棄。問題是許多政客善於包裝，競選時一副誠懇模樣，往往讓選民所託非人，後悔莫及。

另一方面，在選前即擺明「只要我喜歡，有什麼不可以」，視誠信為無物的政客則屬少見；郭台銘以政治素人之姿，上次大選爭取國民黨提名未果，即「翻桌走人」，讓韓國瑜選情始終陷於低迷，導致國民黨總統與立委選舉雙雙大敗，民進黨五權在握，又控制原應中立機構，豢養媒體，網軍橫行霸道，儼如「民選專制政權」，教訓不可謂不慘烈。

孰知郭董此次捲土重來，以非黨員身分爭取國民黨提名，事前承諾支持出線者，失利後，原先還說出「支持侯友宜」，但此後動作頻頻，在侯友宜遭綠營排山倒海式造謠新北市「幼兒園餵毒，市長漠視民瘼」攻擊，真假莫辨，民調低迷時，不僅不拔刀相助，反縱容支持者多方放冷箭意圖「換侯」，並揚言「併購」民眾黨，一副財大氣粗模樣，似乎以為選民會失憶到將票投給一個「一再不講信用」的政治人物。

對照郭台銘失信，侯友宜則在「少義」方面有改進空間。侯在上次大選與韓國瑜保持一定距離；去年底「四大公投」之役，以千字文「要大家做自己」；今年三月，南投縣第二選區立委補選，由於侯友宜並未力挺林明溱，國民黨慘遭「滑鐵盧」後，被部分支持者視為戰犯，也導致在侯獲得國民黨提名後，南投縣議長立即宣布退黨抗議。侯友宜長期在新北市展現「不藍不綠」風格，有其深刻的政治考量，在大選開鑼前也讓民調始終居高不下；但平日「歲月靜好」、「自掃門前雪」，到大選時「呼群保義」自然會有難度：固然政治並非只是「拉幫結派，是非不分」，意氣相投才是正道，但卻不能忽略「博感情」，如何拿捏，考驗政治人物智慧。

二○一九年，前行政院長蘇貞昌做施政報告總質詢時，國民黨立委要求民進黨政府重視「四維八德」品格教育，蘇貞昌則回應「八德在桃園」，是民進黨不顧固有道德，「倒行逆施」的寫照，試想如果讓其再執政四年，台灣將沉淪至如何「不堪回首」的地步，所以，「下架民進黨」至為重要。不講誠信的郭台銘要醒醒，更希望非綠人士能以大局為重，凝聚力量，才可能讓台灣政局撥亂反正。