IPEF供應鏈協定談判及影響

美國於二○二二年五月啟動「印太經濟繁榮架構」（ＩＰＥＦ）倡議，計有十四個成員參加，預計將完成四大支柱之談判，其中對產業界影響最鉅的供應鏈協定（IPEF Supply Chain Agreement）頃已在五月廿七日於美國底特律市舉行的第二次ＩＰＥＦ部長會議後宣布完成主要談判內容。美國希望先發制人，在當前全球供應鏈重組與改革趨勢中取得制定規則的主導權，供應鏈協定的內涵與後續發展對我產業界影響甚深，各界應予關注。

美國啟動ＩＰＥＦ談判至今，已緊鑼密鼓召開四回合談判及兩次部長級會議，並已提出「文本內容」（text-based）及進入細部討論。在貿易、供應鏈、清潔能源與脫碳、及稅務與反貪腐四大支柱的談判中，供應鏈談判進展最快，顯示美國正積極主導建構未來全球供應鏈運作的新遊戲規則，並將與日本、韓國、越南、馬來西亞等國在ＩＰＥＦ下進行更深度的供應鏈合作。

根據ＩＰＥＦ部長會議聲明，供應鏈協定的重點包括：制定關鍵部門和貨物的標準、增加關鍵部門和商品的韌性和投資、建立資訊共享和危機應對機制、加強供應鏈物流、加強人力發展與勞工培訓，及改善供應鏈透明度等。依此，供應鏈協定生效後，各成員將制定一份關鍵領域與產品供應鏈風險之管理架構文件、改善供應鏈中斷時的緊急合作與因應措施、加強與國家安全與公共衛生有關的供應鏈投資與法規透明化等，另將設立供應鏈理事會、供應鏈緊急應變網絡與勞工權利諮詢委員會。協定不僅涵蓋範圍甚廣，包括貨品貿易、基礎建設、運輸與物流、投資及勞工等，更詳列各類政府與產業界未來應合作與配合的事項。ＩＰＥＦ供應鏈規範如能順利實施，可望成為未來美國推動戰略合作與制定產業標準的範本，對各國政府與企業影響深遠。

其中，基於保護國家安全的需要，ＩＰＥＦ協定下的供應鏈物流與基礎建設涵蓋陸地、空中、河運及海運與港口設施等，ＩＰＥＦ將與民間部門合作蒐集供應鏈物流有關的統計數據等。此外，ＩＰＥＦ將設立供應鏈緊急應變網絡，在成員間設立一個危機溝通管道，以便在供應鏈中斷時能夠尋求支援及加速資訊分享與協作，以降低對各成員經濟的衝擊，尤其將在全球遭遇半導體、藥品、醫療設備等短缺危機時，發揮重要作用。這項緊急應變網絡令人聯想到一九九七年金融風暴發生後，亞洲國家推動建立區域性貨幣互換與互助的協定與機制，亦即「清邁倡議」與其後發展之「清邁倡議多邊機制」（ＣＭＩＭ），由成員出資建立美元共同儲備基金，以應變新的金融危機。

ＩＰＥＦ是美國拜登政府印太戰略下的最重要經濟工具，雖然因欠缺市場開放議題而時而遭致批評，但從供應鏈協定的內容可看出其影響層面將遠超調降關稅之經濟效益。我國過去因政治因素未能參加ＣＭＩＭ，現亦未能獲邀請參加ＩＰＥＦ。我國應研析ＩＰＥＦ談判對我國之各層面影響，及持續爭取參加，包括爭取在「台美廿一世紀貿易倡議」下進行ＩＰＥＦ議題別實質合作，以降低未能參加ＩＰＥＦ的負面衝擊。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）