黑電瞞大眾 曝缺電事實

台電被監委揪出把核電廠備用的氣渦輪機機組拿來當成用電尖峰的調度電源，且未納入電業年報中。

監委指的電來自核電廠氣渦輪機組，不是從天上落下的，也不能憑空消失。備用物資或設施，平常不會使用，若發生短缺、情況嚴重，且無計可施之下，才會拿來應急。把核電廠備用的氣渦輪機機組拿來當成用電尖峰的調度電源，不合常態，同時也映照一個事實，就是（短）缺電。

私人公司生產營運也須交代清楚，何況國營事業？台電是公家的，明明有發電、來自核電廠，卻未納入電業年報中。這不是黑電，什麼才是？

國營發電未納入電業年報中，就是黑（數）電。沒有納入，無從監督；短少或消失，也無法究責。「黑店」欺騙消費者，使顧客上當；「黑電」不讓大眾知情，缺電危機被蒙在鼓裡。