歌曲伴一代人 願李玟冬季已過

日前巨星李玟驚傳逝世，各界震驚哀痛；尤其以同一年代的朋友們感觸最深，筆者為文一篇，紀念一代歌姬。

《楞嚴經》有一典故：世尊問波斯匿王：「大王的容顏跟小時候，相比如何？」波斯匿王答：「年年老，月月老，日日老，剎那間都不停地在變化。」世尊復問：「大王第一次見到恆河是何時？」王答：「三歲時。」世尊又問：「大王三歲與此時能看恆河的心，是否相同呢？」王回答：「是一樣的！」佛陀藉此機會，令波斯匿王體悟，會變的是生滅，能看的心，則不生不滅。

李玟的歌曲，貫穿幾乎每個中港台一九七○到八○年代出生的年輕男女，歲月遷流近卅年，或為人妻人父，或事業有成，或顛沛流離，見聞她的歌曲或表演，就會想起當年青澀時光，如波斯匿王想起小時候看見恆河的景況，一樣地欣喜，一樣地永恆。

初次親見李玟，是一九九四年十二月耶誕夜，當時台北市遠企剛開幕，先母與我到該處觀賞晚會，彼時李玟甫出道，應邀表演，是盛況空前，冠蓋雲集，當紅小生馬景濤與美艷女星田麗，男帥女靚，也應邀上台；人人可謂大飽耳福與眼福。

之後，李玟與衛視中文台合作，擔任日劇「金田一少年事件簿」的代言人，其歌曲「愛我久一點」也順勢成為該劇的中文專屬歌曲。值得一提：李玟的歌曲也順應季節與暑假，一九九八年的「Sunny Day．好心情」專輯，在當年網路尚未普及的情況下，炎炎夏日裡，配著漫畫與冷飲，在冷氣房裡聽著她的歌曲，一面消暑，同時享受有陽光的歌聲與音樂，不亦快哉！

華人音樂市場丕變，李玟淡出台灣歌壇，再次撩撥心弦，乃「過完冬季」。十多年前，認識高雄網友，農曆年假時北返，陰雨綿綿，女孩活潑、熱情，如椰子樹般，帶來南島芬芳；匆匆一瞥，後雖有電話聯繫，但畢竟鞭長莫及，只能認為是個美好的奢望。這時想起李玟的歌詞：「過完這個冬季 ，你是否一如往昔？恨不得睜開眼，就能聞到夏日氣息。過完這個冬季，愛你的心更加確定；寫信告訴你，台北也好天氣。」雖然有云：「真正的幸福，不在實現，在追求的過程中」；但筆者信留中未發，女孩辭去工作北返，她乃筆者後來的妻子。對筆者而言，李玟的歌曲，不僅動聽，更是情繫千里的信物，怎容遺忘？

有云：「生滅滅矣，寂滅為樂」，但願天堂裡，李玟的冬季已過，無憂無慮，日日都是好天氣！