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親友共擔 改寫長照悲歌

聯合報／ 卓瓊鈺／成大醫學院物理治療系副教授（台南市）

最近聯合報文學大獎發布，我喜歡的作家鍾文音得到這個獎，可說是實至名歸。

上次鍾文音來成大演講，現場聽眾不多。我跑上前去跟她說我是從年輕看她的文章到現在，她說，還好不是從小看到大。回教室上課開心地跟我的學生分享，結果只有一名學生有看過她的書，真是讓人不勝唏噓，現在年輕人都不看書了嗎？

年輕時看鍾文音的文章，她分享到世界各處旅遊與生活體驗讓人很羨慕，她個性浪漫，穿著喜歡波希米亞風，但在母親眼中是個衣著邋遢，不會存錢，不喜歡待在家裡的孩子，因此每次回家媽媽就很喜歡叨念她，讓她又想逃出去。

年紀漸長後看她寫長照母親的心路歷程，著實寫出許多中年單身女性的美麗與哀愁。美麗的是她終於可以長期和母親膩在一起，哀愁的是她母親因為中風癱瘓且罹患失語症，已經不能陪她去喜門（seven）喝咖啡，不能再叨念她。

台灣的年長者失能後平均必須被照顧七點三年，鍾文音照顧母親剛好達到這個年限。前陣子有同事雙親生病同時需要照顧，他們只好放生小孩，真的快要累垮了這個三明治族群。

此外，照顧人力的性別不平等也需重視，台灣有百分之八十的照顧者是女性。主要的原因大多是女性薪水較低，女性的照顧韌性較佳，所以她們在眾人的期許下犧牲自己的專業生涯，有的甚至蠟燭兩頭燒，十分辛苦。若是家人支持系統好，那就還可以撐下去，否則照顧久了，真的令人想逃跑。我身邊有的未婚女同事，在父母生病時獨立擔負起照顧父母的責任，可悲的是父母離去之後，才發現所有的家產都被兄弟們移轉完畢，真的是情何以堪。

所以長照這件事不該被汙名化，長照責任如果大家一起負擔，有錢出錢有力出力，這條路不會只有悲歌，也會有希望快樂之歌。照顧父母就像照顧小孩，他們成功邁出的第一步，照顧者也是很有成就感的。我們這一代大多有手足可以商量。所以長照這條路如果有兄弟姊妹支持就不會那麼辛苦。至於我們這一代，得要好好鍛練身體，因為少子化的未來，我們要靠自己努力維持健康才行。

長照 父母 鍾文音

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