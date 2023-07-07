總統參選人 首重道德

最近熱門話題之一是侯友宜民調的大起大落，國民黨看似即將禍起蕭牆；而名嘴們多從國民黨歷史脈絡、內部結構及權力鬥爭的角度去分析，但民眾則有各自不同的解讀，可能更貼近真實。其例之一即為：大家似乎比較喜歡有情感溫度的人，最後關頭投不投票，常常決定在此因素。

總統是全國位階最高的人，對道德的要求應更高方能服眾，並取得人民信任，以增強執政的公信力；其次，才是內心與表達出來的情感溫度，否則為國為民的口號只是空話。無論對朋友或對政治人物的看法，基本上都屬於這種道德與情感層面，只是對總統級人物的要求再多一些而已。道德與情感關乎個人品格與特質，也是領袖魅力的最重要基礎。再來才是政策，此因有強大幕僚的協助，對個人魅力影響相對較小。基此，選民最後若選擇不投票，多半恐是因道德與情感因素，而不一定是不滿政見或政策。

過去如果不支持某人或某項政策，現在反過來需要某人支持或改變對政策的看法，若能以謙卑的態度來面對，為過去的不當態度勇於承認錯誤，並誠懇道歉，將能得到更多人的尊敬與支持。難怪高雄市議員李眉蓁在論文抄襲案事後勇於認錯改進的態度受到大家肯定，更何況總統級人物的道德標準豈不應更高？

最後，深藍族群對總統參選人道德與情感的要求，似乎有一定標準，不像深綠族群可以用更高的意識形態作為道德制高點，其他次要的可以暫做犧牲（例如：貪腐及論文抄襲等）。但總統參選人需要爭取廣大中間選民認同，大家不妨擦亮眼睛，看看未來哪位候選人，最有道德、情感與政策的制高點，來投下自己神聖一票。