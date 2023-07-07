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一念救國 請郭董慎思

聯合報／ 韋玲玲／家庭主婦（台北市）
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片

明年總統大選將成中華民國的生死關頭，而「下架民進黨」亦成唯一能救國的共識，也是非綠陣營、尤其是在野黨義無反顧的使命。對比於死抱神主牌，詐欺成鐵板一塊的綠營，藍營唯有團結才可能勝選。

「非我族類，其心必異」是民進黨執政横行天下的座右銘，國民黨如仍不能放下私心內鬥內行，則绝非對手，台海兵凶戰危的後果將由全民承擔。

選戰已打到刀刀見骨，如今藍營最該當機立斷的，不只是如七月五日聯合報黑白集指稱的牆頭草，更是樹大招風的郭台銘董事長；我們看到郭董一再不信守承諾的在兩屆總統大選中攪局，顯示出其雖頭戴國旗帽，手持中華民國國旗，口中說要下架民進黨救國家，其實都抵不過只想當總統的權慾私心，令人不敢恭維。

有感於日前聯合報另一篇黑白集文尾語重心長的奉勸郭董「好好想想自己要留下什麼」，的確，在這場一舉決死生的神聖選戰中，不可諱言的，郭董扮演最關鍵的角色；一念之間將可成就的千秋功名，必定比當總統還令天下百姓景仰，盍為之。何況獨立參選必是全盤皆輸的不歸路，萬請回頭是岸，則生民幸甚、國家幸甚！

郭台銘 國民黨

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