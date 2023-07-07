賴清德四大支柱 牛肉在哪？

總統參選人賴清德投書華爾街日報，全文闡釋全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀等「四大支柱」政見，積極展現其布局總統大位的治國藍圖及決心。其中，正值輿論爭議兩岸應否重啟服貿、貨貿協議談判的時機，經濟安全議題，尤為各界關注。

無獨有偶，今年五月在日本廣島舉行七大工業國（Ｇ７）高峰會議落幕後，日本政府為因應國際環境局勢變化，進一步推動確保其國家安全與經濟繁榮兩全的經濟安全政策，其內閣會議旋於六月十六日頒布「經濟財政營運與改革之基本方針」，具體揭示下列施政主軸重點項目：

一、加速實現新資本主義目標：強化人才培育投資、進行三位一體的勞動市場改革（實施新技能職業教育、區分職業別設定職務加給種類、修改失業給付及退休金課稅等制度）、擬定平抑民生物價方案、提升社會整體薪資所得水準（改善非正式雇用員工待遇、目標提高最低時薪至一千日圓、調整地區薪資所得差異）。

二、擴大投資與實施經濟社會改革：官民合作擴大國內投資（國家預算一一五兆日圓投資民間設施，以誘發私人企業投資及充分雇用員工）、以支援生產全球次世代半導體供應鏈為核心目標之重點投資項目、十年內公私部門超過一五Ｏ兆日圓的綠能轉型（ＧＸ）投資（以能源穩定供應為大前提，透過節能、發展太陽能等再生能源作為主要電力來源、活用核電，並建構其他脫碳技術設備等方式進行）、官民合作推進科學技術革新（公私部門合作投資有關人工智能、量子技術、健康醫療、核融合、生物科技等研究計畫）。

三、因應國際環境局勢變化：推展國際外交（以廣島Ｇ７會議成果為基礎，推展國際外交，積極參與「無核武器世界」計畫）、保障國防安全（聯合區域安全防衛體系盟國，五年內強化整體國防體制）、建構能源防災及安全轉換供應系統、確保農林水產業穩定成長及強化食品安全保障（推動綠色食物、智慧型農林水產生產計畫）、促進對外經濟合作及企業國際投資（ＣＰＴＰＰ國際多邊貿易體制、柔性配合參與支援烏克蘭重建計畫）。

四、推展經濟安全保障政策：確保有關國計民生及經濟活動重要物資供應鏈的穩定生產、建立基礎設施事前審查及不公開申請專利之技術內容等制度（主管機關應建立防止洩密之完備審查制度）、強化資安保護措施（檢討資訊及通信安全法規制度、相關部會合作建置政府檔案機密防護網）、加強外匯投資金融審查（加入國際組織合作，嚴密監控外匯金流，徹底落實防恐洗錢措施）。

賴清德在投書中強調，擔任台南市長及行政院長時，努力培植科技產業，並透過減稅與投資，帶動經濟及薪水的成長。如此經濟議題的陳述，相對於日本的基本方針顯然不足。若要有效吸引選票，日後提出的經濟政策白皮書，應該充分告知選民，牛肉到底在哪裡？