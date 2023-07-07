台灣國家隊與大陸鏈長制的迷思

全球經濟發展趨緩，各國政府在推動經濟成長動力外，紛紛提出產業振興方案。本文討論的重點為，政府功能在台灣「產業國家隊」及大陸「鏈長制」的合理性及適用性。

自二○二○年行政院提出口罩國家隊以來，生技國家隊、半導體國家隊、太空產業國家隊、電動車國家隊等不斷應運而生，「組織產業國家隊」似乎成為政府經營產業發展唯一選擇。產業國家隊實際上就是製造業產業鏈的重建，以取代長期以來以供應鏈垂直分工經營模式。

「鏈長制」是大陸區域製造業產業鏈或供應鏈的發展策略，二○一七年首次出現在湖南長沙，由地方政府用「看得見的手」推動「看不見的手」的一種新型制度創新，其目標是打造優質完善的產業鏈，並因地制宜在大陸各地方推廣。「鏈長制」是由政府主導、企業治理的模式，產官合作實現特色明顯、有較強國際競爭力、配套體系較為完善的產業鏈，目的在於防範、化解產業鏈重大風險，對於跳脫「卡脖子技術」的限制並穩定經濟運行具有重要意義。

不論是「國家隊」與「鏈長制」，兩者的策略思維都是基於傳統經濟學中錢德勒的模式，也就是Web一點○資本主義運行的線性思維，強調技術、市場、治理的經營法則，是傳統產業鏈的垂直整合模式的延伸。從順勢而為的角度來看，兩方案似乎忽略了新興智能體系及分布式Web三點○的網路效應：以企業價值鏈與産業鏈或供應鏈動態互動所形成的系統優勢，在製造業全面智能化的典範移轉中顯得缺乏前瞻而有些格格不入！

另外，「國家隊」與「鏈長制」都強調產業重塑。產業鏈與供應鏈經營的差異在於垂直分工的結構，前者比較強調制式「錢德勒優勢」，後者更聚焦在核心能力及網路連結所創造的槓桿優勢；前者比較適用於大型產業群聚基礎強大的經濟體，後者則似乎沒有特別的限制，但「制式」錢德勒式模式韌性不足，不能解決區域性高「因地制宜」策略調整的問题。

產業發展錯綜複雜，需要多方跨領域專業人士的參與，深耕技術及系統整合、策略性的投入才是王道。用國家的力量主導產業發展必須重視「因地制宜」vs.「水到渠成」策略方向的平衡與調整。台灣「產業國家隊」及大陸「鏈長制」似乎對特別產業的專業知識鮮有著墨，同時對智能及網路所造成的典範移轉完全未纳入考量，這種象牙塔式「真空作業」的計畫口惠而實不至，對產業實質影響有限。

地緣政治造成了全球產業的重新組合，其中《開放式超智能分布網路創新》是全球共識的發展方向，其中更重要的策略方向的認知！

兩岸產業發展的變遷已持續十多年，我們對「國家隊」或「鏈長制」都寄以厚望，台灣護國神山半導體產業及大陸的新能源電動車產業都經歷了這樣的成功發展過程。冀望更多的案例能繼續發生，在成功落實「政府介入」產業發展典範同時，更能全面提升百姓的生活！如此才是國家投入產業重塑的真正意義。