打房下猛藥 3戶以上實價課稅

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在十六日舉辦「公平正義救台灣」，上凱道訴求司法正義及居住正義。但願下任總統不論任何黨派當選，均能銘記在心；尤其是多數無殼蝸牛渴望的「居住正義」，端賴國家領導人能下決心跨出大一步。

自一○一年七月實施房地產實價登錄，至一○五年「房地合一」實價課稅，再到一一○年七月「房地合一二．○版」的實施，房地產卻飆聲再起，年輕人依舊望屋興嘆。雖然平均地權的修法及相關法規自七月起實施，但從此房地產就能回落平價，「人人有屋住，屋屋有人住」？

台灣人口四分之一聚集在大台北，集政治、經濟、交通、醫療、文教中心於一身；就學、就業、就醫便利，房價不漲也難。因此重點是縮短城鄉差距，行政區域重新劃分，國家資源重分配，各縣市均能享受如大台北的生活機能便利，年輕人也就不用「北漂」，雙北房價自然漸漸緩跌。

另據台大地質科學系退休教授陳文山說，全台卅六條活動斷層中，山腳斷層最危險。其論點主要在於山腳斷層所在區域，從關渡、北投至泰山、五股，均為人口密集之處；一旦發生大地震，對人民生命財產安全的危害較大，因此大台北如何人口減壓，值得執政者深思。

如要為居住正義寫下歷史新頁，政府除重劃行政區域，均衡區域發展外，對狂漲的房價亦要下猛藥。縱使實施「房屋稅差別稅率二．○方案」並「全國總歸戶」，但以房屋評定現值計算課徵，仍難抑制房地產的飆高。若能以實價課徵三戶以上非自住的房屋稅，持有人始會喊痛。

抑制房價狂漲，需執政當局拿出魄力、勇氣與決心。七一六凱道的訴求，但願能喚醒重視，讓「居住正義」的呼聲蔚為風潮。